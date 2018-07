Слава Украине: британским СМИ объяснили суть патриотического выражения

Украинцы (фото: РБК-Украина)

Британцам напомнили, что у них есть свой аналог выражения "Слава Украине!"

Украинские дипломаты объяснили суть выражения "Слава Украине!" британским средствам массовой информации.

Так, в официальном Twitter-аккаунте посольства нашей страны в Королевстве Великобритания появился пост, в котором комментируется высказывание нескольких местных популярных таблоидов о том, что "Слава Украине!" - это националистическое выражение.

"Мы хотели бы напомнить изданиям The Sun и Independent, что "Слава Украине!" означает "Glory to Ukraine" - такое же патриотическое выражение, как "Viva la France" ("Пусть живет Франция"), "Long Live the Queen" ("Да здравствует Королева"), "Let Poland be Poland" ("Пусть Польша будет Польшей"). Будете ли вы называть тех, кто говорит эти фразы, националистами и критиковать их?" - написали украинские дипломаты.

Скриншот поста (twitter.com/UkrEmbLondon)

Отметим, что ранее издания The Sun и Independent, комментируя публичную поддержку Украины со стороны Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, написали, что выражение "Слава Украине!" использует "украинская армия и националисты, противостоящие российским территориальным претензиям к Украине". Также британские СМИ считают это патриотическое выражение "популистским, которое по-прежнему используется многими украинцами после событий 2014 года".

Напомним, что соцсети бурно отреагировали на победу сборной Хорватии.

Видео: РБК-Украина