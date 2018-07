Слава Україні: британським ЗМІ пояснили суть патріотичного виразу

Українці (фото: РБК-Україна)

Британцям нагадали, що у них є свій аналог виразу "Слава Україні!"

Українські дипломати пояснили суть виразу "Слава Україні!" британським засобам масової інформації.

Так, в офіційному Twitter-акаунті посольства нашої країни в Королівстві Великобританія з'явився пост, в якому коментується висловлювання кількох місцевих популярних таблоїдів про те, що "Слава Україні!" - це націоналістичний вираз.

"Ми хотіли б нагадати виданням The Sun і Independent, що "Слава Україні!" означає "Glory to Ukraine" - такий же патріотичний вираз, як "Viva la France" ("Хай живе Франція"), "Long Live the Queen" ("Хай живе Королева"), "Let Poland be Poland" ("Нехай Польща буде Польщею"). Чи будете ви називати тих, хто говорить ці фрази, націоналістами і критикувати їх?" - написали українські дипломати.

Відзначимо, що раніше видання The Sun і Independent, коментуючи публічну підтримку України з боку Домагоя Віди та Огнена Вукоєвича, написали, що вираз "Слава Україні!" використовує "українська армія і націоналісти, які протистоять російським територіальним претензіям до України". Також британські ЗМІ вважають цей патріотичний вираз "популістським, який як і раніше використовується багатьма українцями після подій 2014 року".

