FIFA вирішила помститися? Українці скаржаться на масове блокування акаунтів Facebook

Колаж РБК-Україна

Facebook влаштував тотальну перевірку тих, хто взяв участь в "штурмі" сторінки FIFA

Користувачам, які залишали проукраїнські коментарі на Facebook-сторінці Міжнародної федерації футболу (FIFA) і оцінювали її в одну зірочку, піддалися спробі блокування облікових записів. Про це пишуть українці в соціальних мережах.

"Facebook масово перевіряє акаунти українців, які вчора чмирили ФІФУ. Судячи з усього, боти масово поскаржилися на тих, хто писав коментарі. Інструменти Facebook відреагували і тимчасово закрили сторінки користувачів. Після проходження перевірки все працює, як і раніше. Власне, ця жалюгідна "атака ботів" - це і є "атвєтка" за флешмоб. Клоуни", - написав Родіон Шовкошитний.

Скріншот поста (facebook.com/rodion.shovkoshytnyi)

"Почалося. Намагалися заблокувати мою сторінку. Так само і у моїх друзів, які навідалися в ФІФУ. Ну, добре, що не снайперів послали", - написала Тетяна Кравець.

Скріншот поста (facebook.com/olga.oliinyk)

Скріншот поста (facebook.com/tatyana.kravets.73)

Скріншот поста (facebook.com/igor.ubiyvovk)

Скріншот поста (facebook.com/o.reshetylova)

"Отже, ми зробили їм боляче", - сказав Роман Кулешу.

Один з юзерів припустив, що Facebook проводить перевірку користувачів, оцінили сторінку FIFA через те, що не вірить у "живість" акаунтів.

"Просто думають, що таке можна тільки з допомогою ботів зробити. Не вірять, що це живі люди", - написав користувач.

Скріншот поста (facebook.com/roman.sudolsky)

Скріншот поста (facebook.com/olga.len.71)

Скріншот поста (facebook.com/Галина Куц)

Нагадаємо, що офіційна Facebook-сторінка FIFA стрімко впала в рейтингу. Це стало результатом флешмобу, організованого українцями. Суть його полягає в тому, що користувачі мережі ставлять сторінці найнижчу оцінку - одну зірку, а в коментарях пишуть "Слава Україні!" на різних мовах.

Також багато українці пробують пояснити підписникам FIFA з різних країн світу, що гасло "Слава Україні!" не має політичного відтінку, а є традиційним слоганом, як, наприклад, британське "Хай живе Королева", "Хай живе Франція" або "Бережи, Боже, Америку".

За станом на 14:55 вже більше 150 тис. користувачів поставили негативні оцінки FIFA в Facebook. Таким чином, всього за один день рейтинг сторінки впав з 5 зірок до 1,3.

Нагадаємо, що днями українські дипломати пояснили суть виразу "Слава Україні!" британським засобам масової інформації.

Відео: РБК-Україна