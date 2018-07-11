Українці влаштували новий флешмоб і обвалили рейтинг Газпрому слідом за ФІФА

Фото: facebook.com/sushkevych.valerii.mykhailovych

Вони знизили рейтинг до 1,5 бала

Українці обвалили рейтинг сторінки російської компанії "Газпром" у Facebook. Таким чином, оцінка знизилася до 1,5 пункту з п'яти можливих. Про це повідомляє ТСН.

Флешмоб розпочався 10 липня ввечері. Українці писали коментарі "Слава Україні!" і "Слава Хорватії!". За кілька годин було зібрано 700 одиниць. Внаслідок компанія закрила можливість залишати оцінки.

Нагадаємо, що до цього пройшов флешмоб, в якому українці масово почали знижувати рейтинг офіційної сторінки FIFA в Facebook. На різних мовах вони залишали коментарі "Слава Україні!". Акція була влаштована внаслідок того, що двох хорватських футболістів було покарано, коли з'явився відеоролик, в якому вони говорили українське гасло. Таким чином, Домагой Віда і Огнен Вукоєвич хотіли підтримати Україну після перемоги збірної Хорватії над РФ у чвертьфіналі на ЧС 2018.

Раніше ми писали про те, що користувачі, які залишали проукраїнські коментарі на Facebook-сторінці Міжнародної федерації футболу (FIFA) і оцінювали її в одну зірочку зазнали спробу блокування акаунтів.

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