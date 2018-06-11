"Невероятная": Тина Кароль поразила поклонников новым танцем на шпильках

Певица показала соблазнительные па

Популярная украинская певица поразила своих фанатов интригующим видео и танцами на шпильках. Видео певица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала ролик, в котором она занимается хореографией в облегающем боди и в туфлях на шпильке. Поклонники отметили грациозность певицы и прекрасную растяжку. Подробностей о том, к чему так готовится певица, она не сообщила.

Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 11 Июн 2018 в 12:08 PDT

"Помню тот день, когда вы давали концерт в Днепре на бис. Вот мы с мамой подъезжаем к театру "Оперы и балета", меня одновременно переполняли и любовь, и радость, и в ту же секунду страх. Помню то мгновение, когда дарила вам цветы. Прошло уже два месяца, а эмоции все те же. Жду с нетерпением вновь встречи с вами 8 сентября на День города", - написала пользователь Вика Мороз.

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

"Постоянное совершенствование, тяга к новому, лучшему - так можно увидеть, что человек испытывает истинную любовь к своему делу. Очень важно осознавать, что человек, который тебя вдохновляет, постоянно движется вперед, а не ездит одной заезженной программой, одними песнями и танцами, не живет заезженной жизнью. И ты движешься вперед за ним. И я, смотря на тебя, Тина, двигаюсь вперед. Спасибо", - написала пользователь Розчиняюсь.

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

"Великолепная!", "Красотка", "Какая умничка! Универсальная женщина", - поддержали танцы певицы и другие пользователи.

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Кстати, Тина Кароль примерила платье-кольчугу от модного бренда.

Что вы не знали о Тине Кароль (video.rbc.ua)