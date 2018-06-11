"Невероятная": Тина Кароль поразила поклонников новым танцем на шпильках

Певица показала соблазнительные па
Популярная украинская певица поразила своих фанатов интригующим видео и танцами на шпильках. Видео певица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Украинская певица Тина Кароль опубликовала ролик, в котором она занимается хореографией в облегающем боди и в туфлях на шпильке. Поклонники отметили грациозность певицы и прекрасную растяжку. Подробностей о том, к чему так готовится певица, она не сообщила.
"Помню тот день, когда вы давали концерт в Днепре на бис. Вот мы с мамой подъезжаем к театру "Оперы и балета", меня одновременно переполняли и любовь, и радость, и в ту же секунду страх. Помню то мгновение, когда дарила вам цветы. Прошло уже два месяца, а эмоции все те же. Жду с нетерпением вновь встречи с вами 8 сентября на День города", - написала пользователь Вика Мороз.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
"Постоянное совершенствование, тяга к новому, лучшему - так можно увидеть, что человек испытывает истинную любовь к своему делу. Очень важно осознавать, что человек, который тебя вдохновляет, постоянно движется вперед, а не ездит одной заезженной программой, одними песнями и танцами, не живет заезженной жизнью. И ты движешься вперед за ним. И я, смотря на тебя, Тина, двигаюсь вперед. Спасибо", - написала пользователь Розчиняюсь.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
"Великолепная!", "Красотка", "Какая умничка! Универсальная женщина", - поддержали танцы певицы и другие пользователи.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Кстати, Тина Кароль примерила платье-кольчугу от модного бренда.
Что вы не знали о Тине Кароль (video.rbc.ua)