"Невероятно красивая": Ани Лорак восхитила нарядом на открытии фестиваля "Жара"

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица удивила поклонников несколько откровенным нарядом

Известная украинская певица Ани Лорак, которой скоро исполнится 40 лет, восхитила фанатов потрясающим и несколько откровенным нарядом на открытии популярного международного музыкального фестиваля "Жара", который проходит в Баку. Соответствующие фото были опубликованы на странице артистки в Instagram.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

"Привет, Баку! Прекрасным зрителям хорошего вечера! С замечательным @lazarevsergey!"- подписала одну из публикаций звезда.

Фото: Ани Лорак и Сергей Лазарев (instagram.com/anilorak)

На другом снимке с мероприятия Ани Лорак позирует вместе с известной артисткой Настей Каменских, которая так же, как и другие звезды (в их числе Потап, Надя Дорофеева и Анна Седокова), приехала на музыкальный фестиваль.

"Приятная встреча с @kamenskux!" – написано в посте.

Фото: Ани Лорак и Настя Каменских (instagram.com/anilorak)

Поклонники оценили выбранный наряд певицы.

"Аня, вы как всегда идеальна", "Какая вы шикарная! Не перестаю вами восхищаться", "Она не просто офигенная, но еще очень красивая", "Дива, что тут сказать", "Красиво", "Классное платье", "Красавица", "Сколько красоты... Ваша укладка, платье! Слишком шикарная!", "Богиня", "Да какая старая? Красотка же!", "Шикарная девушка", - написали фанаты в комментариях к одному из опубликованных кадров.

Скриншоты комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, недавно Ани Лорак продемонстрировала поклонникам свой пресс, восхитив своей фигурой.

Также мы сообщали, что она рассказала, как удается скрываться от поклонников на улицах. Еще Лорак рассказала, что она программирует себя на комфорт. И есть только одно место, где она ощущает его в полную силу.

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