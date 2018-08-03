Новая точка отсчета в творчестве: группа The Maunt представила новый клип

Скриншоти клипа (youtube.com/TheMAUNT Official)

Альтернативная группа выпустила клип на одну из их самых популярных треков

Украинская модерн-рок-группа The Mount выпустила в четверг, 2 августа, новый клип на песню "Дим". Соответствующий ролик опубликован на их YouTube-канале.

Весной 2018 года музыканты представили свой третий мини-альбом "ESCAPE". Радиошоу Stereobaza/StereoUkraine Игоря Панасенко посвятило тогда специальный выпуск для релиза альбома. Обозреватели и критики сравнили альбом с записями Nine Inch Nails, Spoon, Placebo и прочих.

Режиссером клипа стала Chereshnya, известная по работе с брендом Przhonskaya. Ранее она уже с группой создавала социальное lyric video на песню "Brand New World".

"Выход клипа на песню "Дим" стал новой точкой отсчета в творчестве группы. Таким же важным для нас этапом, как и сам альбом ESCAPE. Клип получился таким, каким и задумывался. Это не просто красивая, выверенная картинка. Видео расширяет мир песни, придает ему новые смыслы. С Женей (прим. – Chereshnya) мы сотрудничаем давно в рамках разных творческих проектов. По моему мнению – это самая сильная и многогранная ее работа. Я рад, что она воплощена именно в нашей песне", - рассказал лидер группы Alex Forst.

Видео: клип на песню "Дим" (youtube.com/TheMAUNT Official)

Также он добавил: "Наше тело – биоробот; машина, в которой живет душа. Потеряв контроль над телом, попадая в темное, неизведанное пространство, душа ищет опору и ответы на важные для нее вопросы. Она стремится к истине, и, в конечном счете, к самой себе или к свету внутри – символ единения с космосом. Ведь все мы и есть космос. Нам недоступно понимание движущих сил и сущности жизни, но, оказавшись в их власти, мы выходим за пределы обыденного, разрываем замкнутый круг, цикличность перерождений и смерти".

Отметим, что мини-альбом "Escape" вышел 12 марта 2018 года. В него вошли песни "Дим", "Сни", а также три трека на английском языке.

Кстати, группа The Hardkiss порадовала поклонников громкой премьерой нового клипа на песню "Free me".

Напомним, известный украинский музыкант Сергей Бабкин и его супруга, актриса театра "Прекрасные цветы" Снежана выпустили клип на старую совместную песню "Напиши меня", которая вышла в 2016 году в альбоме "Не убивай".

А популярная украинская группа "Антитела" представила новый клип на песню "Лови момент", которая войдет в альбом "Hello". В ней приняли участие семьи участников группы, в том числе и жена лидера "Антител" Тараса Тополи, украинская певица Alyosha.

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