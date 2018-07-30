"О тебе кричали небеса": психолог раскрыла секрет популярности Олега Винника

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Эксперт объяснила, почему Олег Винник - это идеальный мужчина для многих украинских женщин

Популярность украинского певца Олега Винника, который недавно откровенно рассказал, как относится к своему возрасту и "уколам красоты", вызвана содержанием его творчества. Об этом рассказала психолог Юлия Гундертайло в комментарии журналу "Країна".

По словам психолога, то, о чем поет секс-символ нашей эстрады, хочет услышать каждая украинка от своего мужа.

"Такое ощущение, что Олег опрашивал целевую аудиторию. Содержательно это соответствует распространенным в нашей социально-культурной среде установкам о романтической любви. Это то, что всегда хорошо продавалось. Этим ходом пользуются авторы женских романов и сценаристы мыльных опер", - отметила Юлия.

Эксперт подчеркнула, что для слушательниц Винник - это идеальный мужчина.

"Винник для нашей культуры нестандартный. На любой встрече одноклассников 20 лет спустя можно заметить, что большая часть женщин стараются держать себя в форме, хорошо одеваться. А стройные, хорошо одетые, ухоженные мужчины за 40 - большая редкость в наших краях. Винник - западноевропейский тип мужчины. Там с детства прививают культ ухода за телом. Украинскому же мужчине с детства насажена другая идея - о нем должно заботиться женщина", - сказала Гундертайло.

Видео: РБК-Украина

"И вот потенциальная слушательница в возрасте 40 и более лет смотрит на своего мужа, который лежит на диване, и на Виннника, который гоцает по сцене, как жеребец. И бежит покупать билет на концерт", - добавила она.

Психолог также отметила, что в своих песнях Винник подчеркивает значимость женщины.

"Смету все камни на пути, не дам упасть", "О тебе кричали небеса. По тебе сошла с ума гроза". То есть все то, что обычный человек мужчина нашей культуры в возрасте за 40 точно не скажет. Он не видит в этом ни необходимости, ни смысла. Общая культура требует от женщины много усилий для физической ухоженности. А Винник почти прямым текстом говорит, что ты - классная, независимо от того, какой толщины твои пятки", - резюмировала Юлия Гундертайло.

Напомним, что в июле Винник встретился с прикованной к коляске звездой Прикарпатья. Певец был поражен силой духа девушки и сказал, что именно такие люди вдохновляют многих людей на благотворительность.

Ранее Styler писал о том, что Олег Винник признался в любви Украине в новой песне. Официальная премьера трека "Вишиванка" в сети ожидается 24 августа.