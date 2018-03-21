"Обратите на меня внимание": Женя Галич сделал неожиданное предложение Тине Кароль

Музыкант обратился к певице в прямом эфире

Лидер популярной украинской рок-группы O.Torvald Женя Галич, который недавно спeл хит Олeга Винника, обратился к певице Тине Кароль с неожиданным предложением.

Так, в эфире "Радио НВ" рок-музыкант признался, что хотел бы записать песню вместе с Тиной.

"Тина, здравствуйте. Меня зовут Женя, я из группы O.Torvald. К сожалению для остальных и к счастью для себя, я был представителем страны на Евровидении. Также как и вы. Поскольку мы так близки друг к другу и у нас есть общие точки соприкосновения, я бы очень хотел с вами записать дуэт", - заявил Галич и добавил, что является ее давним фанатом еще с первых песен Кароль.

Женя Галич (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

"Я практически все их знаю наизусть. Вот, например, "Выше облаков", "Show me your love", "Пупсик" - все эти песни в моем плей-листе", - сказал рокер.

Євген Галич Чи хотіли б ви почути дует Женя Галич і ТИНА КАРОЛЬ? Слухайте подробиці сьогодні о 21:00 в програмі “Вініл” Pavlo Shylko з гостем студії - лідером гурту O.Torvald Євгеном Галичем. Опубліковано Радіо НВ 20 березень 2018 р.

Галич обратился к Тине Кароль (видео: facebook.com/radioNV.ua)

Галич выразил уверенность, что результатом такой совместной работы будут гордиться поколения украинцев.

"Обратите на меня внимание, Тин. Мы сделаем супертрек, которым будут гордиться поколения", - уверенно подытожил Галич.

Женя Галич (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Напомним, что O.Torvald установили необычный национальный рекорд.

Бэкстейдж съемок клипа O.Torvald