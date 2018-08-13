"Очень болен": россиян призвали молиться за известного певца

Музыкант призвал молиться за Носкова
Известный российский певец, основатель рок-группы "Парк Горького" Алексей Белов рассказал о том, что у бывшего участника коллектива Николая Носкова был инсульт, и призвал молиться за него. Об этом он сообщил в эфире латвийской радиостанции Baltkom.
Фото: Николай Носков (facebook.com/NoskovNikola)
"Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт?" – сказал Белов.
Артист также попросил поддержки и сообщил, что тоже будет делать все возможное: "Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги".
В марте 2017 года у Николая Носкова диагностировали ишемический спинальный инсульт. Он перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе, в связи с чем отменил гастрольный тур. На протяжении двух недель он находился в реанимации, подключенный к аппарату жизнеобеспечения. Спустя еще две недели его выписали, но была нужна длительная реабилитация. Недавно он снова начал говорить.
Напомним, известный украинский музыкант, лидер популярной рок-группы "Океан Ельзи", которая выступит в День Независимости со всемирно известным коллективом, Святослав Вакарчук обратился к украинцам.
Ранее помощница Кобзона рассказала о состоянии тяжелобольного певца.
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