"Кожного дня може статися непоправне": Вакарчук обратился к украинцам

STYLER LIFE 10.08.2018 - 12:18
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Музыкант призвал украинцев поддержать Олега Сенцова

Известный украинский музыкант, лидер популярной рок-группы "Океан Ельзи", которая выступит в День Независимости со всемирно известным коллективом, Святослав Вакарчук обратился к украинцам. 

В своем Twitter-аккаунте артист ретвитнул пост министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который касается узника Кремля Олега Сенцова.

&quot;Кожного дня може статися непоправне&quot;: Вакарчук обратился к украинцам

Олег Сенцов находится на грани жизни и смерти (twitter.com/PavloKlimkin)

"Сегодня 89 день голодовки Олега Сенцова, заключенного в РФ. Олег находится на грани жизни и смерти. Каждый день может произойти непоправимое. Как человек и гражданин Украины я прошу всех поддержать Олега и требовать от России #FreeSentsov. Солидарность не имеет границ, а жизнь человека - имеет", - написал Климкин.

&quot;Кожного дня може статися непоправне&quot;: Вакарчук обратился к украинцам

Скриншот поста (twitter.com/PavloKlimkin)

Вакарчук отметил, что присоединяется к этим важным словам.

"Каждый наш голос важен!" - добавил музыкант.

&quot;Кожного дня може статися непоправне&quot;: Вакарчук обратился к украинцам

Скриншот поста (twitter.com/s_vakarchuk)

Свой твит Вакарчук также сопроводил хэштегом #FreeSentsov.

Видео: РБК-Украина

Ранее Styler писал о том, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк получил письмо от политзаключенного режиссера Олега Сенцова. В письме Сенцов благодарит артиста за его музыку и попросил Хлывнюка и дальше создавать шедевры.

В свою очередь лидер "Бумбокса" поддержал Сенцова со сцены одного из самых масштабных фестивалей Европы.

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Теги:  Олег Сенцов,  Святослав Вакарчук