"Кожного дня може статися непоправне": Вакарчук звернувся до українців

Колаж РБК-Україна

Музикант закликав українців підтримати Олега Сенцова

Відомий український музикант, лідер популярного рок-гурту "Океан Ельзи", який виступить у День Незалежності з всесвітньо відомим колективом, Святослав Вакарчук звернувся до українців.

У своєму Twitter-акаунті артист ретвітнув пост міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, який стосується в'язня Кремля Олега Сенцова.

Олег Сенцов знаходиться на межі життя і смерті (twitter.com/PavloKlimkin)

"Сьогодні 89-й день голодування Олега Сенцова, ув'язненого в РФ. Олег перебуває на межі життя і смерті. Кожного дня може статися непоправне. Як людина і громадянин України я прошу всіх підтримати Олега і вимагати від Росії #FreeSentsov. Солідарність не має меж, а життя людини - має", - написав Він.

Скріншот поста (twitter.com/PavloKlimkin)

Вакарчук зазначив, що приєднується до цих важливих слів.

"Кожен наш голос важливий!" - додав музикант.

Скріншот поста (twitter.com/s_vakarchuk)

Свій твіт Вакарчук також супроводив хештегом #FreeSentsov.

Відео: РБК-Україна

Раніше Styler писав про те, що лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк отримав лист від політв'язня режисера Олега Сенцова. У листі Сенцов дякує артисту за його музику і попросив Хливнюка і далі створювати шедеври.

У свою чергу лідер "Бумбоксу" підтримав Сенцова зі сцени одного з наймасштабніших фестивалів Європи.