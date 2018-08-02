"Очень плох": Ахеджакова предположила, что будет с Сенцовым

Фото: Лия Ахеджакова (facebook.com theatreofnation)

Актриса напомнила, что состояние политзаключенного плохое

Знаменитая российская актриса Лия Ахеджакова предположила, что может произойти с политзаключенным украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом она рассказала в интервью изданию "Собеседник".

У актрисы спросили, как она считает, "что будет с Сенцовым в ближайшем будущем?".

"Боюсь, ничего хорошего. Пока в Донбассе стреляют, пока гибнут люди, ничего хорошего не будет. Сенцов очень плох", - ответила она.

Ахеджакова отметила, что в случае, если Россия согласится освободить Сенцова, может быть уже поздно.

"Теперь, если и захотят его обменять, уже стремно. Могут припоздниться. Он погибает не за себя – за своих, за Украину", - добавила актриса.

Ранее Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова.

Российская артистка театра и кино Лия Ахеджакова обратилась к россиянам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается властями в РФ. Актриса возмутилась тем, что в РФ проходит чемпионат мира по футболу в то время, как Сенцов голодает уже второй месяц.

Напомним, что 6 июля в Москве прошел концерт при участии российских звезд в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. В акции участвовали такие артисты как Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович.

Олег Сенцов. Один в поле воин