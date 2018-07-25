"Очень просим тебя!" Известные украинцы обратились к Сенцову

Олег Сенцов (фото: facebook.com/NashePrykarpattia)

Сергей Жадан, Лина Костенко, Юрий Андрухович и другие легендарные украинцы поддержали Сенцова

Лина Костенко, Иван Малкович, Сергей Жадан и другие украинские писатели и общественные деятели чувственно обратились к Олегу Сенцову. Легендарные украинцы написали письмо узнику Кремля, текст которого на своей Facebook-странице опубликовал глава Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Видео: РБК-Украина

"Наше письмо, наше обращение к тебе родилось не сразу. Ты знаешь, что с самого начала объявления твоей голодовки все украинское общество подключилось к твоему требованию освободить всех заключенных, находящихся в российских тюрьмах. С уверенностью и с любовью к тебе говорим - и украинское общество, и государственные деятели Украины, и многие мировые политические и общественные деятели, в том числе и в России, подключились. И сегодня продолжаются мощные акции в поддержку твоего требования.

Дорогой наш родной человек, мы знаем, что, несмотря на тюремную закрытость, ты многое знаешь. Но мы здесь на свободе знаем о реальности сегодняшней мировой политики, которая нас заставляет набраться терпения и попросить у тебя об этом", - отметили авторы письма.

Скриншот поста (facebook.com/evgen.zaharov1)

"В украинском обществе бродило переживание: имеем ли мы право просить тебя остановить голодовку? Мы сильно волновались, мы не смели к тебе обратиться. С одной стороны, мы едины с тобой в твоем требовании. С другой стороны, мы боимся за твою жизнь и за жизнь всех хлопцев. Все люди доброй воли и за рубежом, и в Украине поддерживают твою идею с требованием освободить всех. Но невольно весь мир обратился с требованием освободить Олега Сенцова. И в некоторых случаях даже позабыл суть твоего требования", - добавили украинцы.

Известные личности подчеркнули, что в мире не так много людей такой воли, как Олег Сенцов.

"Мы знаем, что ты не любишь, когда о тебе говорят хорошее. Но такой волевой, крепкий духом человек нам нужен живым. Именно для того, чтобы продолжить дальнейшую борьбу за всех наших хлопцев, за которых ты готов жизнь положить. Ты нам нужен. Даже из тюрьмы ты смог объединить всех нас для этой борьбы.

Если не сейчас, то позже, в ближайшем будущем мы все равно освободим тебя. Мы - это Украина и многие-многие люди доброй сильной воли в цивилизованном мире. Мы тебя просим от имени всех нас. От имени всех, кто ценит жизнь и волю выше всего. Просим с почтением и с любовью к тебе. Низкий поклон твоей маме. Наша любовь к твоим деткам! Ради любви к ним, ради любви к нам, ради Бога просим тебя остановить голодовку. Настоятельно просим. Очень просим тебя!" - сказали они.

Скриншот поста (facebook.com/evgen.zaharov1)

Также украинцы вспомнили историю, пересказанную Мустафой Джемилевым. Так, когда Мустафа держал самую длительную голодовку и уже был готов расстаться с жизнью, к нему на свидание приехала мать с братом с запиской от Андрея Сахарова. В ней Сахаров писал, что просит Мустафу отказаться от голодовки. О том, что для всех единомышленников и соратников гораздо важнее его жизнь, чем его, пусть героическая, смерть. Не учесть мнение Сахарова, отказать Сахарову Мустафа не мог. Он прекратил голодовку...

"Олег, мы присоединяем к нашей просьбе просьбу Андрея Сахарова и Мустафы Джемилева. Сделай для нас этот подвиг любви", - резюмировали общественные деятели.

Видео: РБК-Украина

Кстати, сестра опровергла информацию о том, что Сенцов находится в "предсмертном состоянии".

Напомним, ранее сообщалось, что Каплан встретилась с Сенцовым в колонии строгого режима в Лабытнанги. Последний раз Каплан видела Сенцова во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону в 2014 году. Позже она сообщила, что Сенцов сильно постарел и похудел.