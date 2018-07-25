"Дуже просимо тебе!" Відомі українці звернулися до Сенцова

Олег Сенцов (фото: facebook.com/NashePrykarpattia)

Сергій Жадан, Ліна Костенко, Юрій Андрухович та інші легендарні українці підтримали Сенцова

Ліна Костенко, Іван Малкович, Сергій Жадан та інші українські письменники і громадські діячі чуттєво звернулися до Олега Сенцова. Легендарні українці написали лист в'язневі Кремля, текст якого на своїй Facebook-сторінці опублікував голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

Відео: РБК-Україна

"Наш лист, наше звернення до тебе народилося не відразу. Ти знаєш, що з самого початку оголошення твого голодування все українське суспільство підключилося до твоєї вимоги звільнити всіх ув'язнених, які перебувають у російських в'язницях. З упевненістю і з любов'ю до тебе говоримо - і українське суспільство, і державні діячі України, і багато світових політичних і громадських діячів, в тому числі і в Росії, підключилися. І сьогодні тривають потужні акції в підтримку твоєї вимоги.

Дорога наша рідна людина, ми знаємо, що, незважаючи на тюремну закритість, ти багато знаєш. Але ми тут, на волі знаємо про реальність сьогоднішньої світової політики, що нас змушує набратися терпіння і попросити у тебе про це", - зазначили автори листа.

Скріншот поста (facebook.com/evgen.zaharov1)

"В українському суспільстві бродило переживання: чи маємо ми право просити тебе зупинити голодування? Ми сильно хвилювалися, ми не сміли до тебе звернутися. З одного боку, ми єдині з тобою в твоїй вимозі. З іншого боку, ми боїмося за своє життя і за життя всіх хлопців. Всі люди доброї волі і за кордоном, і в Україні підтримують твою ідею з вимогою звільнити всіх. Але мимоволі весь світ звернувся з вимогою звільнити Олега Сенцова. І в деяких випадках навіть забув суть твого вимоги", - додали українці.

Відомі особистості підкреслили, що в світі не так багато людей таклї волі, як Олег Сенцов.

"Ми знаємо, що ти не любиш, коли про тебе говорять хороше. Але така вольова, сильна духом людина нам потрібна жива. Саме для того, щоб продовжити подальшу боротьбу за всіх наших хлопців, за яких ти готовий життя покласти. Ти нам потрібен. Навіть з в'язниці ти зміг об'єднати всіх нас для цієї боротьби. Якщо не зараз, то пізніше, у найближчому майбутньому ми все одно звільнимо тебе. Ми - це Україна і багато-багато людей доброї сильної волі в цивілізованому світі. Ми тебе просимо від імені всіх нас. Від імені всіх, хто цінує життя і волю вище всього. Просимо з повагою і любов'ю до тебе. Низький уклін твоїй мамі. Наша любов до твоїх дітей! Заради любові до них, заради любові до нас, ради Бога просимо тебе зупинити голодування. Настійно просимо. Дуже просимо тебе!" - сказали вони.

Скріншот поста (facebook.com/evgen.zaharov1)

Також українці згадали історію, непереказану Мустафою Джемілєвим. Так, коли Мустафа тримав тривале голодування і вже був готовий розлучитися з життям, до нього на побачення приїхала мати з братом з запискою від Андрія Сахарова. В ній Сахаров писав, що просить Мустафу відмовитися від голодування. Про те, що для всіх однодумців і соратників набагато важливіше його життя, ніж його, нехай героїчна смерть. Не врахувати думку Сахарова, відмовити Сахарову Мустафа не міг. Він припинив голодування...

"Олег, ми приєднуємо до нашого прохання прохання Андрія Сахарова і Мустафи Джемілєва. Зроби для нас цей подвиг любові", - резюмували громадські діячі.

Відео: РБК-Україна

До речі, сестра спростувала інформацію про те, що Сенцов знаходиться в "передсмертному стані".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Каплан зустрілася з Сенцовим в колонії суворого режиму в Лабитнангі. Останній раз Каплан бачила Сенцова під час оголошення йому вироку в Ростові-на-Дону в 2014 році. Пізніше вона повідомила, що Сенцов сильно постарів і схуд.