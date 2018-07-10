В Одессу приедет знаменитый голливудский актер на кинофестиваль

Фото: Одесский международный кинофестиваль (facebook.com/odessaiff)

В Украину едет старший брат Джулии Робертс

В Одессу на международный кинофестиваль приедет старший брат Джулии Робертс, известный американский актер кино и телевидения Эрик Робертс. Об этом сообщает сайт Odessa Internetional Film Festival.

62-летний актер станет специальным гостем девятого Одесского кинофестиваля. Мероприятие проходит с 13 по 21 июля.

Гости фестиваля смогут увидеть Робертса и побывать на его творческой встрече

Фото: Эрик Робертс (facebook.com/theericroberts)

Голливудская звезда сыграл в более, чем 400 кинолентах и почти в сотне спектаклей на Бродвее. Интерес к кино проснулся в Эрике примерно в возрасте 11 лет, когда он посмотрел фильм «До свидания, мистер Чипс». Постоянно выходя на сцену, играя сложные, драматические роли, Эрик взрослел гораздо быстрее одноклассников, поэтому общего языка со сверстниками он так и не нашёл. Будучи подростком, он стал дружить с более старшими ребятами, которые приобщили его к наркотикам, без которых в те годы не обходилась ни одна тусовка. К тому же, в семье не утихали дрязги и скандалы. Его родители всё время ссорились и, когда Эрику исполнилось четырнадцать лет, они расстались.

К слову, актер считает, что именно благодаря ему, его сестра Джулия пробилась на большой экран.

Актерское образование он получал в королевской академии драматического искусства в Лондоне и в Американской академии в Нью-Йорке. Эрик был номинирован на "Оскар" и "Золотой глобус".

Напомним, российский призер Международного кинофестиваля Елизавета Стишова отдаст денежную награду родным Сенцова и Серебренникова.

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