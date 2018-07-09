Российский призер Международного кинофестиваля отдаст денежную награду родным Сенцова

Режиссер получила денежную премию на фестивале, которую отдала семье украинского политзаключенного

Российский режиссер Елизавета Стишова получила денежную премию на 53-м Международном кинофестивале в Карловых Варах и передаст ее родителям украинского политзаключенного Олега Сенцова, которого содержат в колонии в РФ, а также родным российского заключенного Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Стишова получила награду в размере 15 тысяч евро за фильм "Сулейман гора". Как отмечается в издании, режиссер выступила с заявлением, что, хотя она еще не выплатила все долги по своей кинокартине, она передаст денежную часть приза, разделив напополам, семьям Сенцова и Серебренникова.

Стоит отметить, что фильму Олега Сенцова "Гамер" был посвящен специальный показ со сбором подписей в его поддержку. Кинолента рассказывает про жизнь подростка, который добивается успехов в состязаниях по компьютерным играм.

Напомним, украинская документальная лента победила на питчинге в Карловых Варах.

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