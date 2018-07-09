Російський призер Міжнародного кінофестивалю віддасть грошову нагороду рідним Сенцова

Режисер отримала грошову премію на фестивалі, яку віддала родині українського політв'язня

Російський режисер Єлизавета Стішова отримала грошову премію на 53-му Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах і передасть її батькам українського політв'язня Олега Сенцова, якого утримують у колонії в РФ, а також рідним російського ув'язненого Кирила Серебренникова. Про це повідомляє газета "Коммерсантъ".

Стішова отримала нагороду в розмірі 15 тисяч євро за фільм "Сулейман гора". Як зазначається у виданні, режисер виступила з заявою, що, хоча вона ще не виплатила всі борги за свою кінокартину, вона передасть грошову частину призу, розділивши навпіл, сім'ям Сенцова і Серебренникова.

Відео трейлер фільму "Сулейман гора" (youtube.com/TIFFTrailers)

Варто відзначити, що фільму Олега Сенцова "Гамер" був присвячений спеціальний показ зі збором підписів на його підтримку. Кінострічка розповідає про життя підлітка, який домагається успіхів у змаганнях з комп'ютерних ігор.

Головну нагороду міжнародного кінофестивалю "Кришталевий глобус" отримав румунський режисер Раду Жуде за фільм "Мені все одно, що ми ввійдемо в історію як варвари".

Нагадаємо, українська документальна стрічка перемогла на пітчингу в Карлових Варах.

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