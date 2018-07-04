Украинская документальная лента победила на питчинге в Карловых Варах

Режиссером и сценаристом фильма-портрета является Юрий Шилов

Проект документальной ленты "Панорама" (The Projectionist) кинокомпании "МаГіКа-фільм" победил на питчинге Docs in Progress 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, который проходит с 29 июня по 7 июля.

"Эта победа очень важна для нас и для проекта. Мы уже находимся на этапе монтажа фильма и этот приз - самое лучшее промо, что сразу помогло обратить внимание на проект. Для нас это определенное понимание, что мы идем верным путем, а тема и герой воспринимаются универсально для мировой аудитории", - отметила продюсер фильма Ольга Бесхмельницина.

Режиссером и сценаристом полнометражного фильма-портрета "Панорама" является Юрий Шилов.

Главный герой картины - киномеханик Валентин, который 44 года работает в "Кинопанораме", одном из старейших кинотеатров Киева. В день 60-летия Валентина в кинотеатре начинается пожар и мужчина вынужден уйти на пенсию. В стране, которая стремительно меняется, он пытается найти новый смысл своей жизни.

Фильм создается кинокомпанией "МаГіКа-фільм" (продюсеры Геннадий Кофман и Ольга Бесхмельницина) при поддержке Госкино Украины в копродукции с польской компанией Doc Education Foundation (сопродюсер Мирослав Дембиньский) и немецкой компанией Boxee Media (продюсер Дирк Саймон).

Украинская премьера фильма ожидается в следующем году.

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Напомним, телеканал "Украина" и кинокомпания Filmstream работают над 16-серийной картиной "У прошлого в долгу". Команда проекта уже отсняла большинство сцен в Киеве. Сейчас съемочная площадка сериала переместилась в Кропивницкий, где в течение трех недель киношники поработают над сюжетной линией, действия которой происходят в 90-х годах.