Реальні чиновники, лікарі і бізнесмени: канал "Україна" знімає новий серіал (фото)

Зйомки "У минулого в боргу!" триватимуть до середини літа

Телеканал "Україна" і кінокомпанія Filmstream працюють над 16-серійної картиною "У минулого в боргу". Команда проекту вже відзняла більшість сцен в Києві. Зараз знімальний майданчик серіалу перемістився в Кропивницький, де протягом трьох тижнів кіношники працюють над сюжетною лінією, дії якої відбуваються в 90-х роках.

Зйомки серіалу "У минулого в боргу!" (фото: прес-служба каналу)

Рішення знімати Кропивницького команда серіалу прийняла ще взимку під час вибору локацій. Як виявилося, знімальна група спочатку приїхала дивитися тільки місто Знам'янка - у фільмі буде багато сцен на вокзалі, і Знам'янка як вузлова станція ідеально підійшла кіношникам. Опинившись поруч з Кропивницьким, команда вирішила подивитися і це місто.

Зйомки серіалу "У минулого в боргу!" (фото: прес-служба каналу)

"Спочатку думали, що воно таке сучасне, промислове, а виявилося – це місто 18 століття. Тут старовинна фортеця, красиві будівлі, затишні вулички. Загалом – чудове місто, справжня знахідка. Тут ми знімаємо 1995-97 роки і намагаємося максимально показати місто, наскільки це взагалі можливо. Тут серіали майже не знімали, а ми хочемо, щоб вся Україна побачила, як тут красиво", – говорить продюсер серіалу Віталій Сіренко.

Зйомки серіалу "У минулого в боргу!" (фото: прес-служба каналу)

Взяти участь у зйомках запросили акторів з "Театру корифеїв". Однак і місцеві жителі, у яких немає профільної освіти, також проявили інтерес до кінопроцесу.

Як каже режисер картини Мирослав Маліч, у масових сценах беруть участь і вчителі, і керівники підприємств, і навіть місцеві чиновники. А провідний лікар обласної поліклініки в одному з епізодів зображував, що акомпанує головній героїні, коли та співає. Загалом у масових сценах взяли участь вже близько 500 жителів Кропивницького.

Зйомки серіалу "У минулого в боргу!" (фото: прес-служба каналу)

У серіалі також знімаються актори Олександр Кобзар, Ксенія Ніколаєва, Лариса Руснак, Михайло Гаврилов, Тамара Морозова, Ілля Алексєєв, Наталія Кленіна, Ірина Мельник, Анастасія Цимбалару, Оксана Жданова, Поліна Носихіна і багато інших. Зйомки в Кропивницькому триватимуть до 27 червня.

Зйомки серіалу "У минулого в боргу!" (фото: прес-служба каналу)

В центрі сюжету серіалу "У минулого в боргу!" – історія двох подруг Вероніки (Олена Шилова) і Лариси (Ольга Гришина). 18-річна Вероніка мріє стати співачкою, тому їде в столицю вступати до музичного училища. У рідному місті залишається її мати, подруга Лариса і закоханий в неї ще зі школи Костя. В дорозі дівчина знайомиться з Вадимом, і хлопець незабаром освідчується їй. Тільки після весілля з’ясовується, що Вадим використав її. Незабаром на дівчину чекає нове потрясіння: Вероніка стає свідком вбивства і змушена переховуватися, адже тепер загроза нависла не тільки над нею самою, а й над усіма її близькими.

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