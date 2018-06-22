Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Реальні чиновники, лікарі і бізнесмени: канал "Україна" знімає новий серіал (фото)

STYLERКіно        22.06.2018 - 05:23
Зйомки серіалу "У минулого в боргу!" (фото: прес-служба каналу)
Зйомки серіалу "У минулого в боргу!" (фото: прес-служба каналу)

Зйомки "У минулого в боргу!" триватимуть до середини літа

Телеканал "Україна" і кінокомпанія Filmstream працюють над 16-серійної картиною "У минулого в боргу". Команда проекту вже відзняла більшість сцен в Києві. Зараз знімальний майданчик серіалу перемістився в Кропивницький, де протягом трьох тижнів кіношники працюють над сюжетною лінією, дії якої відбуваються в 90-х роках.

Зйомки серіалу "У минулого в боргу!" (фото: прес-служба каналу)

Рішення знімати Кропивницького команда серіалу прийняла ще взимку під час вибору локацій. Як виявилося, знімальна група спочатку приїхала дивитися тільки місто Знам'янка - у фільмі буде багато сцен на вокзалі, і Знам'янка як вузлова станція ідеально підійшла кіношникам. Опинившись поруч з Кропивницьким, команда вирішила подивитися і це місто.

Зйомки серіалу "У минулого в боргу!" (фото: прес-служба каналу)

"Спочатку думали, що воно таке сучасне, промислове, а виявилося – це місто 18 століття. Тут старовинна фортеця, красиві будівлі, затишні вулички. Загалом – чудове місто, справжня знахідка. Тут ми знімаємо 1995-97 роки і намагаємося максимально показати місто, наскільки це взагалі можливо. Тут серіали майже не знімали, а ми хочемо, щоб вся Україна побачила, як тут красиво", – говорить продюсер серіалу Віталій Сіренко.

Зйомки серіалу "У минулого в боргу!" (фото: прес-служба каналу)

Взяти участь у зйомках запросили акторів з "Театру корифеїв". Однак і місцеві жителі, у яких немає профільної освіти, також проявили інтерес до кінопроцесу.

Як каже режисер картини Мирослав Маліч, у масових сценах беруть участь і вчителі, і керівники підприємств, і навіть місцеві чиновники. А провідний лікар обласної поліклініки в одному з епізодів зображував, що акомпанує головній героїні, коли та співає. Загалом у масових сценах взяли участь вже близько 500 жителів Кропивницького.

Зйомки серіалу "У минулого в боргу!" (фото: прес-служба каналу)

У серіалі також знімаються актори Олександр Кобзар, Ксенія Ніколаєва, Лариса Руснак, Михайло Гаврилов, Тамара Морозова, Ілля Алексєєв, Наталія Кленіна, Ірина Мельник, Анастасія Цимбалару, Оксана Жданова, Поліна Носихіна і багато інших. Зйомки в Кропивницькому триватимуть до 27 червня.

 

Зйомки серіалу "У минулого в боргу!" (фото: прес-служба каналу)

В центрі сюжету серіалу "У минулого в боргу!" – історія двох подруг Вероніки (Олена Шилова) і Лариси (Ольга Гришина). 18-річна Вероніка мріє стати співачкою, тому їде в столицю вступати до музичного училища. У рідному місті залишається її мати, подруга Лариса і закоханий в неї ще зі школи Костя. В дорозі дівчина знайомиться з Вадимом, і хлопець незабаром освідчується їй. Тільки після весілля з’ясовується, що Вадим використав її. Незабаром на дівчину чекає нове потрясіння: Вероніка стає свідком вбивства і змушена переховуватися, адже тепер загроза нависла не тільки над нею самою, а й над усіма її близькими.

Топ-5 нових українських фільмів

До речі, відомий голлівудський актор зіграє головну роль в українському фільмі.

На телеканалі ICTV відбудеться прем'єра телеверсії "Правила бою" Творець "Сімпсонів" розповів про вихід нового серіалу
Теги: сериалы
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся