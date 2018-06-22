Реальные чиновники, доктора и бизнесмены: канал "Украина" снимает новый сериал (фото)

Съемки "У прошлого в долгу!" продлятся до середины лета

Телеканал "Украина" и кинокомпания Filmstream работают над 16-серийной картиной "У прошлого в долгу!". Команда проекта уже отсняла большинство сцен в Киеве. Сейчас съемочная площадка сериала переместилась в Кропивницкий, где на протяжении трех недель киношники работают над сюжетной линией, действия которой происходят в 90-х годах.

Съемки сериала "У прошлого в долгу!" (фото: пресс-служба канала)

Решение снимать в Кропивницком команда сериала приняла еще зимой во время выбора локаций. Как оказалось, съемочная группа изначально приехала смотреть только город Знаменка - в фильме будет много сцен на вокзале, и Знаменка как узловая станция идеально подошла киношникам. Оказавшись рядом с Кропивницким, команда решила посмотреть и этот город.

Съемки сериала "У прошлого в долгу!" (фото: пресс-служба канала)

"Изначально думали, что он такой современный, промышленный, а оказалось - это город 18 века. Тут старинная крепость, красивые постройки, уютные улочки. В общем - замечательный город, настоящая находка. Тут мы снимаем 1995-97 года и стараемся максимально показать город, насколько это вообще возможно. Здесь сериалы почти не снимали, а мы хотим, чтобы вся Украина увидела, как тут красиво", – говорит продюсер сериала Виталий Сиренко.

Съемки сериала "У прошлого в долгу!" (фото: пресс-служба канала)

Поучаствовать в съемках пригласили актеров из "Театра корифеев". Однако и местные жители, у которых нет профильного образования, также проявили интерес к кинопроцессу.

Как говорит режиссер картины Мирослав Малич, в массовых сценах участвуют и учителя, и руководители предприятий, и даже местные чиновники. А ведущий врач областной поликлиники в одном из эпизодов изображал, что аккомпанирует главной героине, когда та поет. В общей сложности в массовых сценах поучаствовали уже около 500 жителей Кропивницкого.

Съемки сериала "У прошлого в долгу!" (фото: пресс-служба канала)

В сериале также снимаются актеры Александр Кобзарь, Ксения Николаева, Лариса Руснак, Михаил Гаврилов, Тамара Морозова, Илья Алексеев, Наталья Кленина, Ирина Мельник, Анастасия Цымбалару, Оксана Жданова, Полина Носыхина и многие другие. Съемки в Кропивницком продлятся до 27 июня.

Съемки сериала "У прошлого в долгу!" (фото: пресс-служба канала)

В центре сюжета сериала "У прошлого в долгу!" – история двух подруг Вероники (Елена Шилова) и Ларисы (Ольга Гришина). 18-летняя Вероника мечтает стать певицей, поэтому уезжает в столицу поступать в музыкальное училище. В родном городе остается ее мать, подруга Лариса и влюбленный в нее еще со школы Костя. В дороге девушка знакомится с Вадимом, и парень вскоре делает ей предложение. Только после свадьбы оказывается, что Вадим использовал ее. Вскоре девушку ждет новое потрясение: Вероника оказывается свидетельницей убийства и вынуждена скрываться, ведь теперь опасность грозит не только ей самой, но и всем ее близким.

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