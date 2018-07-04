Українська документальна стрічка перемогла на пітчингу у Карлових Варах

Режисером та сценаристом стрічки-портрета є Юрій Шилов

Проект документальної стрічки "Панорама" (The Projectionist) кінокомпанії "МаГіКа-фільм" переміг на пітчингу Docs in Progress 53-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, що проходить з 29 червня по 7 липня.

"Ця перемога дуже важлива для нас і для проекту. Ми вже знаходимось на етапі монтажу фільму і цей приз - найкраще промо, що одразу допомогло звернути увагу на проект. Для нас це певне розуміння, що ми йдемо вірним шляхом, а тема і герой сприймаються універсально для світової аудиторії", - зазначила продюсерка фільму Ольга Бесхмельніцина.

Режисером та сценаристом повнометражної стрічки-портрета "Панорама" є Юрій Шилов.

Головний герой картини - кіномеханік Валентин, який 44 роки працює в "Кінопанорамі", одному з найстаріших кінотеатрів Києва. У день 60-річчя Валентина в кінотеатрі займається пожежа і чоловік змушений піти на пенсію. У країні, що стрімко змінюється, він намагається знайти новий сенс свого життя.

Фільм створюється кінокомпанією "МаГіКа-фільм" (продюсери Геннадій Кофман і Ольга Бесхмельніцина) за підтримки Держкіно України у копродукції з польською компанією Doc Education Foundation (копродюсер Мирослав Дембіньський) та німецькою компанією Boxee Media (продюсер Дірк Саймон).

Українська прем’єра фільму очікується наступного року.

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Нагадаємо, телеканал "Україна" і кінокомпанія Filmstream працюють над 16-серійної картиною "У минулого в боргу". Команда проекту вже відзняла більшість сцен в Києві. Зараз знімальний майданчик серіалу перемістився в Кропивницький, де протягом трьох тижнів кіношники працюють над сюжетною лінією, дії якої відбуваються в 90-х роках.