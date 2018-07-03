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"Охота на дикую форель": стильный Коляденко отправился на рыбалку

STYLERЗвёзды        03.07.2018 - 23:45
Фото: Дима Коляденко (facebook.com/kolyadenkodima)
Фото: Дима Коляденко (facebook.com/kolyadenkodima)

Шоумен опубликовал в соцсети фото со своего отдыха в Карпатах

Неординарный украинский певец и шоумен Дима Коляденко во время гастролей в Закарпатской области решил устроить себе небольшой отдых и отправился на рыбалку. Фото с отдыха он опубликовал на своей странице в Facebook.

Коляденко всегда подбирает яркие, стильные образы. В этот раз он не стал изменять себе и отправился на рыбалку в стильном наряде. На нем была черная жилетка, шорты цвета хаки, яркая оранжевая ветровка, а сверху накинутый черный шарф. 

Свое фото шоумен подписал "Охота на дикую форель".

 

Фото: Дима Коляденко на рыбалке (facebook.com/kolyadenkodima)

Дима Коляденко был в сильном восторге от красоты местной природы. "Природа! Горы! Впервые в Закарпатской области. Красота дикой природы, воздух, перевалы - такая красотища!!! Западная Украина невероятно красива", - восторженно отметил он. 

Кроме ярких впечатлений от визита в Карпаты, Коляденко получил также и массу удовольствия от улова и от рыбалки в целом. Дима признался, что раньше не часто бывал на рыбалке.

"Откровенно, это моя третья в жизни рыбалка. Абсолютно спонтанная и на 1000% удовольствие! Мы форель приготовили и съели! Получилось очень вкусно!!! Первый раз я рыбачил лет в 12, тогда я словил только одну рыбку. А второй раз я был в заповедной зоне, ловил рыбу с разрешением. Правда, все что словил, сразу выпустил обратно в реку", - рассказал певец.

Фото: улов Димы Коляденко (facebook.com/kolyadenkodima)

Кстати, Слава из "НеАнгелов" поделилась новым увлечением.

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Теги: шоумен, Дима Коляденко
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