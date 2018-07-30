Оксана Гутцайт пробежала марафон с препятствиями

Оксана Гутцайт (фото: пресс-служба)

Ведущая "Фактов" на ICTV Оксана Гутцайт присоединилась к участию в самом крупном забеге с препятствиями Юго-Восточной Европы Legion Run 2018

Известная украинская телеведущая Оксана Гутцайт - активная спортсменка, которая живет по принципу "ни дня без спорта". Она и ее коллеги по каналу приняли участие в легендарном Legion Run.

"Невероятное событие, к которому я имела честь быть причастна! Это испытание прочности, силы духа и умения работать в команде! Обожаю такие вещи! Ставить себе вызов и доводить дело до победы!" – прокомментировала ведущая "Фактов" Оксана Гутцайт.

Оксана Гутцайт отмечает, что участие в таких мероприятиях скрепляет корпоративный дух и учит работать в группе.

Напомним, что в команду ICTV вошли ведущие "Факты.Спорт" Андрей Ковальский и Вячеслав Цимбалюк, журналисты, режиссеры монтажа, дизайнеры, инженеры и редактора. Тренировал звездную команду персональный тренер Александр Козачок.

Legion Run состоялся 28 июля в Киеве в парке Дружбы народов.

Legion Run - это пятикилометровый забег с препятствиями, который проводится в разных странах по всему миру. Legion Run - это отличная возможность испытать физические и психологические границы, и поделиться эпическими моментами с друзьями, коллегами и семьей. Это не гонка и это не борьба против других. Это замечательные веселье для взрослых!

Напомним, в сети было опубликовано видео о девушке с протезом правой ноги, которая тренирует украинцев.

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