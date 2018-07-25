В сети опубликовано видео о девушке с протезом правой ноги, которая тренирует здоровых украинцев

Фото: Татьяна Воротилина (facebook.com/geyzerkrik)

Украинский журналист опубликовал видео

Девушка из Одессы Татьяна Воротилина с протезом правой ноги стала фитнес-тренером и тренером по теннису и теперь тренирует здоровых украинцев. Видео об этом опубликовал украинский журналист Алексей Бобровников на своем YouTube-канале.

В 2015 году девушка попала под грузовик в Таиланде. Ей сделали больше 40 операций, но нога не хотела нормально функционировать. Татьяна решилась ампутировать правую ногу и стать на протез.

В апреле 2017 года она уже смогла начать бегать. Первая пробежка составила 10 метров, но это уже был успех. А летом в том же году она уже пробежала три километра, осенью – пять.

Видео: "Железная нога" (youtube.com/Alex Bobovnikov)

Недавно в этом году, весной, Татьяна взяла участие в полумарафоне в Одессе и пробежала 21 километр. Сейчас она работает тренером и часто проводит разные тренинги и лекции.

"Организм человека намного сильнее, чем вы можете себе представить", - говорит Татьяна.

Напомним, в сети рассказали трогательную историю о ветеране АТО Руслане Фризине, который потерял на войне ногу, но смог успешно реабилитироваться, как физически, так и морально.

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