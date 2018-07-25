В мережі опубліковано відео про дівчину з протезом правої ноги, яка тренує здорових українців

Фото: Тетяна Воротіліна (facebook.com/geyzerkrik)

Український журналіст опублікував відео

Дівчина з Одеси Тетяна Воротіліна з протезом правої ноги стала фітнес-тренером і тренером з тенісу і тепер тренує здорових українців. Відео про це опублікував український журналіст Олексій Бобровников на своєму YouTube-каналі.

У 2015 році дівчина потрапила під вантажівку в Таїланді. Їй зробили більше 40 операцій, але нога не хотіла нормально функціонувати. Тетяна зважилася ампутувати праву ногу й стати на протез.

У квітні 2017 року вона вже змогла почати бігати. Перша пробіжка склала 10 метрів, але це вже був успіх. А влітку того ж року вона вже пробігла три кілометри, восени – п'ять.

Відео: "Залізна нога" (youtube.com/Alex Bobovnikov)

Нещодавно в цьому році, навесні, Тетяна взяла участь у напівмарафоні в Одесі і пробігла 21 кілометр. Зараз вона працює тренером і часто проводить різні тренінги і лекції.

"Організм людини набагато сильніший, ніж ви можете собі уявити", - каже Тетяна.

Нагадаємо, в мережі розповіли зворушливу історію про ветерана АТО Руслана Фрізина, який втратив на війні ногу, але зміг успішно реабілітуватися, як фізично, так і морально.

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