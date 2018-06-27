"Едва выжил": в сети рассказали трогательную историю ветерана АТО, потерявшего ногу (видео)

Боец не потерял веру в себя и начал активно заниматься спортом

В сети рассказали трогательную историю о ветеране АТО Руслане Фризине, который потерял на войне ногу, но смог успешно реабилитироваться, как физически, так и морально. Об этом передает паблик "Вернись живым" на своей странице в Facebook.

Боец 53-й ОМБр Руслан Фризин подорвался на вражеской растяжке, едва выжил, стал на протезы.

Фото: Руслан Фрізін (facebook.com Руслан Фризин)

Воин теперь собственным примером доказывает: если сильно хочешь – возможно все.

"Когда Военное телевидение Украины готовили сюжет, мужчина еще только начинал привыкать к новой металлической ноге, сейчас же он уже ловко ходит на протезе", - отметили в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Руслан рассказал, что он оптимист и не падает духом. Ветеран АТО начал активно заниматься спортом, записался в тренажерный зал и теперь выступает на различных соревнованиях.

Фризин даже принимал участие в "Играх непокоренных", а 30 июня поедет на соревнование "Игры героев".

Боец уверен в победе нашего войска и призывает всех не терять оптимизма, несмотря на все.

Пользователи соцсетей были поражены таким характером мужественного бойца и пожелали ему крепкого здоровья.

"Смотрите и учитесь, каким должен быть мужчина. Вот это и есть настоящий мужчина. Сильный дух и жажда жизни. Молодец", - пишет Наталья Езерская.

"Молодец! Железная сила воли. Таким людям под силу все. Будьте счастливы и храни Вас Бог!" - пожелала Екатерина Загребельная.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные ограбили автомобиль ветерана АТО Александра Чалапчия. Инцидент произошел недалеко от Выдубицкого монастыря.

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