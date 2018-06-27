"Ледь вижив": в мережі розповіли зворушливу історію ветерана АТО, який втратив ногу (відео)

Боєць не втратив віру в себе і почав активно займатися спортом

В мережі розповіли зворушливу історію про ветерана АТО Руслана Фрізіна, який втратив на війні ногу, але зміг успішно реабілітуватися, як фізично, так і морально. Про це передає паблік "Повернись живим" на своїй сторінці в Facebook.

Боєць 53-ї ОМБр Руслан Фрізін підірвався на ворожій розтяжці, ледь вижив, став на протези.

Фото: Руслан Фрізін (facebook.com Руслан Фризин)

Воїн тепер власним прикладом доводить: якщо сильно хочеш – можливо все.

"Коли Військове телебачення України готували сюжет, чоловік ще тільки починав звикати до нової металевої ноги, зараз же він вже вправно ходить на протезі", - відзначили у спільноті.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Руслан розповів, що він оптиміст і не падає духом. Ветеран АТО почав активно займатися спортом, записався в тренажерний зал і тепер виступає на різних змаганнях.

Фрізін навіть брав участь у "Іграх нескорених", а 30 червня поїде на змагання "Ігри героїв".

Боєць впевнений у перемозі нашого війська і закликає всіх не втрачати оптимізму, незважаючи на все.

Користувачі соцмереж були вражені таким характером мужнього бійця і побажали йому міцного здоров'я.

"Дивіться і вчіться, яким має бути мужчина. Оце і є настоящий мужчина. Сильний дух і жага до життя. Молодець", - пише Наталія Єзерська.

"Молодець! Залізна сила волі. Таким людям під силу все. Будьте щасливі і бережи Вас Бог!" - побажала Катерина Загребельна.

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

Раніше повідомлялося, що у Києві невідомі пограбували автомобіль ветерана АТО Олександра Чалапчія. Інцидент стався недалеко від Видубицького монастиря.

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