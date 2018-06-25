Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві пограбували ветерана АТО (фото)

STYLERLIFE        25.06.2018 - 18:39
Фото: facebook.com/Александр_Чалапчий
Фото: facebook.com/Александр_Чалапчий

Зловмисники вкрали цінні речі та зарядку для протезів

У Києві невідомі пограбували автомобіль ветерана АТО Олександра Чалапчія. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Інцидент стався недалеко від Видубицького монастиря

"Ось так почався ранок. Скоти викрали рюкзак синього кольору, в якому речі і документи, і найголовніше - зарядку від протезів", - написав Чалапчий.

Судячи зі знімків, зловмисники розбили скло біля переднього пасажирського сидіння і вкрали речі. Які саме документи були вкрадені - Чалапчій не уточнив.

 

Фото: Автомобіль ветерана після крадіжки (facebook.com/Александр_Чалапчий)

Скріншот поста (facebook.com/Александр_Чалапчий)

Скріншот коментарів (facebook.com/Александр_Чалапчий)

Фото: facebook.com/Александр_Чалапчий

Варто відзначити, що ветеран АТО втратив на війні обидві ноги. Він є учасником української команди на турнірі Invictus Games – це міжнародні спортивні змагання для військових з обмеженими фізичними можливостями.

Скріншот поста (facebook.com/Тетяна_Руденька)

Раніше повідомлялося, що під Вінницею напали на бійця через українську мову.

Загиблі герої травня 2018-го (фото: РБК-Україна)

Пройшов без черги: під Хмельницьким у банку стався обурливий інцидент з учасником АТО (фото) "Гаманець не знайдуть": в Одесі поскаржилися на роботу поліції (відео)
Теги: кража, ограбление, ветераны АТО
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся