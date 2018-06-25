У Києві пограбували ветерана АТО (фото)

Зловмисники вкрали цінні речі та зарядку для протезів

У Києві невідомі пограбували автомобіль ветерана АТО Олександра Чалапчія. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Інцидент стався недалеко від Видубицького монастиря

"Ось так почався ранок. Скоти викрали рюкзак синього кольору, в якому речі і документи, і найголовніше - зарядку від протезів", - написав Чалапчий.

Судячи зі знімків, зловмисники розбили скло біля переднього пасажирського сидіння і вкрали речі. Які саме документи були вкрадені - Чалапчій не уточнив.

Фото: Автомобіль ветерана після крадіжки (facebook.com/Александр_Чалапчий)

Скріншот поста (facebook.com/Александр_Чалапчий)

Скріншот коментарів (facebook.com/Александр_Чалапчий)

Фото: facebook.com/Александр_Чалапчий

Варто відзначити, що ветеран АТО втратив на війні обидві ноги. Він є учасником української команди на турнірі Invictus Games – це міжнародні спортивні змагання для військових з обмеженими фізичними можливостями.

Скріншот поста (facebook.com/Тетяна_Руденька)

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