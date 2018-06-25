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В Киеве ограбили ветерана АТО (фото)

STYLERLIFE        25.06.2018 - 18:39
Фото: facebook.com/Александр_Чалапчий
Фото: facebook.com/Александр_Чалапчий

Злоумышленники украли ценные вещи и зарядку для протезов

В Киеве неизвестные ограбили автомобиль ветерана АТО Александра Чалапчия. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Инцидент произошел недалеко от Выдубицкого монастыря

"Вот так началось утро. Скоты похитили рюкзак синего цвета, в котором вещи и документы, и самое главное - зарядку от протезов", - написал Чалапчий.

Судя по снимкам, злоумышленники разбили стекло возле переднего пассажирского сидения и украли вещи. Какие именно документы были украдены - Чалапчий не уточнил.

 

Фото: Автомобиль ветерана после кражи (facebook.com/Александр_Чалапчий)

Скриншот поста (facebook.com/Александр_Чалапчий)

Скриншот комментариев (facebook.com/Александр_Чалапчий)

Фото: facebook.com/Александр_Чалапчий

Стоит отметить, что ветеран АТО потерял на войне обе ноги. Он является участником украинской команды на турнире Invictus Games – это международные спортивные соревнования для военных с ограниченными физическими возможностями.

Скриншот поста (facebook.com/Тетяна_Руденька)

Ранее сообщалось, что под Винницей напали на бойца из-за украинского языка.

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Теги: кража, ограбление, ветераны АТО
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