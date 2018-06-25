Олег Винник станет хедлайнером одного из крупнейших фестивалей Европы

В начале июля Олег Винник порадует "молодих вовчиць" своим выступлением

Популярный украинский певец Олег Винник станет хедлайнером крупнейшего фестиваля Восточной Европы - Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 3 по 8 июля.

Как стало известно, секс-символ украинской эстрады выступит в первый день фестиваля.

Олег Винник (фото: пресс-служба артиста)

Артист представит эксклюзивную программу, состоящую преимущественно из рок-баллад и самых популярных хитов, которые сегодня по истине можно назвать "народными".

Олег Винник (фото: пресс-служба артиста)

Добавим, что Atlas Weekend, который традиционно проводится в Киеве с 2015 года, вошел в список лучших музыкальных фестивалей мира согласно британскому изданию Gigwise. В топе украинский музыкальный фест оказался рядом с такими массовыми мероприятиями, как Sziget (Венгрия), джазовый фестиваль в Монтре (Швейцария) и Burning Man (США).

Олег Винник (фото: пресс-служба артиста)

Кстати, 22 июня на сайте электронных петиций города Ивано-Франковск появилось необычное заявление. Жители города просят чиновников освятить стадион "Рух" после концерта Олега Винника.