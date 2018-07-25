"Он должен бить воздух": что советовал Ломаченко Усику в поединке с Гассиевым (видео)

Фото: Усик и Гассиев (facebook.com/WBSuperSeries)

Ломаченко-старший стоял в углу Усика на ринге

Абсолютного чемпиона мира, украинского боксера Александра Усика в поединке с россиянином Муратом Гассиевым в Москве подбадривал легендарный тренер и отец другого украинского боксера – Анатолий Ломаченко.

Отец Василия Ломаченко – Анатолий в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) находился в углу Усика вместе с командой украинского чемпиона, но старался скрыть лицо за серым беретом. В сети рассказали, что же советовал Ломаченко-старший 31-летнему боксеру. Соответствующее видео опубликовано на канале Guriev Time в YouTube.

"Выжидай, когда он бросится, твоя задача – поймать на противоходе", - отметил Ломаченко после первого раунда.

Фото: Усик и Гассиев (facebook.com/WBSuperSeries)

"Потянул – покачал. У тебя получается, ты смещаешься, когда он пробивает боковой. Впереди держи ручки, не распрямляйся", - посоветовал тренер после второго раунда.

После третьего раунда: "Все хорошо, он устал. Смотри, он бросается глупо. Потянул – покачал. Смещение. Когда ты смещаешься, его левая неопасная".

После четвертого раунда: "Ты не расслабляйся, твоя задача – набирать очки".

Фото: Усик и Гассиев (facebook.com/WBSuperSeries)

"Он ничего не может сделать. Он сильно атакует, да, там получилось, но ты нарушил. Удара нет от него. Ты должен быть свежее. Еще одно – делай повторные атаки", - подчеркнул Ломаченко-старший после пятого раунда.

"Смотри очень внимательно начало и последние 10 секунд. Слышишь, повторные атаки, Санечка, проваливай его", - отметил он после шестого.

Фото: Усик и Гассиев (facebook.com/WBSuperSeries)

Во время боя Гассиев несколько раз наносил украинцу запрещенные удары ниже пояса.

"Повнимательнее. Не надо показывать, что ниже пояса ударили – это твоя вина. Никто не будет жалеть, никто не будет давать. Надо растянуть, он должен бить в воздух, подставляться не надо", - сказал после седьмого раунда Анатолий Ломаченко.

После восьмого раунда: "Аккуратнее. О чем мы говорили? Твоя работа – три. Видишь, что он возле тебя бьет один-два удара максимум. Тут нужно поймать, когда он уже пробил".

Фото: Усик и Гассиев (facebook.com/WBSuperSeries)

"Почему ты не закручиваешь группировку вправо, Санечка? Группировка вправо, развернулся, блокируй верх. Видишь, он обезоружен стоит, до конца докрути, не ввязывайся. На серединочке, руки перед собой. Все хорошо, чуть дальше. Он уже подсаживается. Самое главное – ты начинаешь его тревожить. Повторные атаки и он уже ничего не понимает. Куражим, куражим, Санечка", - сказал тренер Усику после девятого раунда.

Фото: Усик и Гассиев (facebook.com/WBSuperSeries)

"Полная концентрация, полная концентрация. Вспомни 15 раундов. Погнал", - подбодрил Ломаченко боксера после одиннадцатого раунда.

Видео: Что говорил Анатолий Ломаченко Александру Усику (YouTube/GURYEV TIME)

Фото: Усик и Гассиев (facebook.com/WBSuperSeries)

Фото: Василий Ломаченко (facebook.com/WBSuperSeries)

Стоит отметить, что на поединке присутствовал и Василий Ломаченко.

Напомним, Александр Усик 21 июля стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), объединив все четыре пояса - WBC, WBO, WBA и IBF, а также обладателем трофея имени легендарного Мухаммеда Али и первым украинцем в истории, который победил в турнире Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).

Кстати, Усик рассказал детали о бое с Гассиевым.

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