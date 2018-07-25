"Провтыкал": Усик рассказал детали о бое с Гассиевым (видео)

Фото: Гассиев и Усик (twitter.com/WBsuperSeries)

Украинец признался, что был потрясен ударом соперника

Украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, который в Москве избил российского боксера Мурата Гассиева, рассказал детали о бое с соперником.

Украинец признался в интервью YouTube-каналу "Большой куш", что был потрясен ударом Мурата Гассиева в четвертом раунде финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

"Сильно ли бьет Мурат? Не знаю. Он хороший жесткий парень, конечно. Я один раз пропустил в четвертом раунде, когда провтыкал. В самом конце раунда. Было такое – включился/выключился. И у меня такая мысль была – "О, ничего себе! Держу!". Но, думаю, повторять не надо. Да, Мурат хорошо бьет, но не так, чтобы аж по-сумасшедшему", – сказал Усик.

Видео: Александр Усик (youtube.com/Большой Куш)

Решающий бой между Александром Усиком, обладателем четырех поясов — WBC, WBO, WBA и IBF, а также трофея имени Мухаммеда Али и первым в истории победителем турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series) и россиянином Муратом Гассиевым прошел в ночь с субботы на воскресенье.

Напомним, как Усик эмоционально отреагировал на победу в бою с Гассиевым.

Украинский профессиональный спортсмен не смог сдержать радость, потому после победы поздравил всех соотечественников, а также тех, кто поддерживал его в Москве перед боем и во время него.

Кстати, после победы на Гассиевым Усику хотели присвоить звание Героя Украины.

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