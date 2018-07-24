"Стимул будет у многих": Усику хотят присвоить звание Героя Украины

Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Украинцы могут подписать соответствующую петицию

Украинскому боксеру, абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом весе Александру Усику, который в Москве избил российского боксера Мурата Гассиева, могут присвоить звание Героя Украины. Соответствующая петиция появилась на Официальном интернет-представительстве Президента Украины.

"В соответствии со ст. 6 Закона Украины "О государственных наградах Украины" присвоить звание Героя Украины за выдающееся трудовое достижение Усику А. А. 17.01.1987 года рождения, который 21.07.2018 победил в бою россиянина Мурата Гассиев и защитил титулы чемпиона WBO и WBC в первом тяжелом весе, а также выиграл титулы чемпиона IBF, WBA и The Ring в первом тяжелом весе", - написал автор петиции Александр Сапсай.

Скриншот (petition.president.gov.ua)

Отметим, что юзерам такая идея понравилась.

"Мне кажется, что всем, кто дает по мордасам ка*апам, надо вручать звания. Тогда стимул будет у многих", - написал один пользователь.

Скриншот (twitter.com/Gienius_S)

К слову, ранее премьер-министр Владимир Гройсман написал в Facebook, что будет просить президента о присвоении Усику звания Героя Украины. Сам же боксер заявил, что не слышал о такой идее.

"Я об этом не знаю ничего, я не читал. Не могу вам ничего сказать. Если честно, мне кажется, что они преувеличивают мои возможности", - сказал Усик во время общения с журналистами.

Напомним, что Аркадий Бабченко и Сергей Лойко поругались в сети из-за победы Усика.

Видео: РБК-Украина