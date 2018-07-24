"Стимул буде у багатьох": Усику хочуть присвоїти звання Героя України

Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

Українці можуть підписати відповідну петицію

Українському боксеру, абсолютному чемпіону світу в першій важкій вазі Олександру Усику, який в Москві побив російського боксера Мурата Гассієва, можуть присвоїти звання Героя України. Відповідна петиція з'явилася на Офіційному інтернет-представництві Президента України.

"Відповідно до ст. 6 Закону України "Про державні нагороди України" присвоїти звання Героя України за визначне трудове досягнення Усику Олександру Олександровичу 17.01.1987 року народження, який 21.07.2018 переміг у бою росіянина Мурата Гассієва та захистив титули чемпіона WBO та WBC у першій важкій вазі,а також виграв титули чемпіона IBF, WBA та The Ring у першій важкій вазі", - написав автор петиції Олександр Сапсай.

Скріншот (petition.president.gov.ua)

Зазначимо, що юзерам така ідея сподобалася.

"Мені здається, що всім, хто дає по мордасам ка*апам, треба вручати звання. Тоді буде стимул у багатьох", - написав один користувач.

Скріншот (twitter.com/Gienius_S)

До речі, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман написав у Facebook, що буде просити президента про присвоєння Усику звання Героя України. Сам боксер заявив, що не чув про таку ідею.

"Я про це нічого не знаю, я не читав. Не можу вам нічого сказати. Якщо чесно, мені здається, що вони перебільшують мої можливості", - сказав Усик під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, що Аркадій Бабченко і Сергій Лойко посварилися в мережі через перемогу Усика.

Відео: РБК-Україна