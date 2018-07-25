"Провтикали": Усик розповів деталі про бій з Гассієвим (відео)

Фото: Гассієв і Усик (twitter.com/WBsuperSeries)

Українець зізнався, що був вражений ударом суперника

Український боксер Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, який в Москві побив російського боксера Мурата Гассієва, розповів деталі про бій з суперником.

Українець зізнався в інтерв'ю YouTube-каналу "Великий куш", що був вражений ударом Мурата Гассіева в четвертому раунді фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

"Чи сильно б'є Мурат? Не знаю. Він хороший жорсткий хлопець, звичайно. Я один раз пропустив в четвертому раунді, коли провтикав. У самому кінці раунду. Було таке - включився / вимкнувся. І у мене така думка була - "О, нічого собі! Тримаю!". Але, думаю, повторювати не треба. Так, Мурат добре б'є, але не так, щоб аж по-божевільному", - сказав Усик.

Відео: Олександр Усик (youtube.com/Большой Куш)

Вирішальний бій між Олександром Усиком, володарем чотирьох поясів - WBC, WBO, WBA і IBF, а також трофея імені Мухаммеда Алі і першим в історії переможцем турніру Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series) і росіянином Муратом Гассіевим пройшов в ніч з суботи на неділю .

Нагадаємо, як Усик емоційно відреагував на перемогу в бою з Гассієвим.

Український професійний спортсмен не зміг стримати радість, тому після перемоги привітав усіх співвітчизників, а також тих, хто підтримував його в Москві перед боєм і під час нього.

До речі, після перемоги на Гассієвим Усику хотіли присвоїти звання Героя України.

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