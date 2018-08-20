"Он для меня не мужчина": старшая дочь Егоровой прокомментировала конфликт с Мухарским

Фото: Анастасия Егорова (facebook.com stacy.egorova)

Анастасия отметила, что ее бывший отчим вообще не дает денег на детей

Старшая дочь Снежаны Егоровой от первого брака (с режиссером Семеном Горовым) Стася Ровинская (Анастасия Егорова) прокомментировала нашумевший скандал – развод и судебные разбирательства ее мамы со вторым экс-мужем Антином Мухарским. Об этом она сообщила в интервью изданию OBOZREVATEL.

По словам Насти, Мухарский "больше делает вред исподтишка", поэтому большинство украинцев были уверены, что в конфликте виновата именно Егорова. Ровинская утверждает, что ее мать делала все возможное, чтобы Антин мог видеться с детьми.

"Моя мама реально сделала все, чтобы он общался с детьми, приезжал. Даже суды, которые идут до сих пор, спровоцированные Антоном. Да, это он с ней судится, чтобы убрать алименты, а не она с ним, хотя в прессе излагается совершенно иначе. Как-то написали: "Егорова - алчная с**ка", - говорит старшая дочь Егоровой.

Стася добавила, что ее бывший отчим вообще не дает денег на детей.

"Поэтому он для меня не мужчина. Я рада что они не вместе, мне жаль моих братьев и сестер, потому что они любят папу, они скучают по нему, но если человек себя так ведет... Мой брат, которому 11 лет, уже все понимает, Антон как-то с ним пообщался и был очень удивлен, что у него уже такой взрослый сын", - рассказала она.

Кстати, Антин Мухарский, который недавно рассказал, как нужно возвращать Украину, выпустил клип на свою новую песню "Дискотека в Чернівцях" из нового альбома "Рожеві вуса".

Ранее Styler писал о том, что Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским.

Также напомним, суд вынес решение по алиментам на детей актера Антина Мухарского, который уехал из Украины.

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