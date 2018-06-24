"Сначала промывка мозгов, потом — танки ": Мухарский рассказал, как нужно возвращать Украину

Украинский телеведущий сказал, что упор необходимо делать на украинизацию Донбасса

Телеведущий Антин Мухарский считает, что освобождение временно оккупированных регионов Украины осложняется изменениями в мировоззрении некоторых украинцев. Об этом он рассказал изданию "Главред".

Сообщается, что Мухарский не видит на текущий момент перспектив возвращения оккупированных территорий, так как "информационная оккупация" в "ЛНР" и "ДНР" гораздо сильнее, чем пропаганда украинских ценностей.

"Я на самом деле пока не вижу каких-то позитивных моментов и перспектив в том, чтобы Донецк и Луганск вернуть, потому что произошли ментальные сдвиги в структуре украинского населения, и на определенных территориях "совок" победил Украину. "Совок" — как агрессивная, консервативная и моральная традиция империи. Удалить это из голов — основная задача", ― считает Мухарский.

По его мнению украинские власти должны преимущественное большинство ресурсов направить на украинизацию неподконтрольных регионов, а не на армию.

"Нужна украинизация, чтобы люди чувствовали себя в украинском поле, чтобы звучала украинская речь, украинская песня", — пояснил Антин Мухарский.

По его словам, принцип "сначала промывка мозгов, потом — танки" Россией отработан хорошо. Именно он и должен стать "путем обратно".

"И он действует. Зеркально следует действовать и Украине. То есть сначала нужно украинизировать людей, давать им надежду и возможности раскрыть себя, работу, наконец, давать какую социалку — над этим тоже надо работать. А уже потом, заручившись поддержкой этого населения, можно будет понемногу освобождать территории", — рассказал певец в чате с изданием.

Напомним, что известная украинская актриса и телеведущая, автор социального проекта "Территория позитива" Снежана Егорова, бывшая супруга Антина Мухарского, обратилась к президенту Украины за защитой и просьбой обратить внимание на то, что происходит на украинском телевидении.

Видео: video.rbc.ua