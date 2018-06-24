"Спочатку промивка мізків, потім — танки ": Мухарський розповів, як потрібно повертати Україну

Український телеведучий сказав, що наголос необхідно робити на українізацію Донбасу

Телеведучий Антін Мухарський вважає, що звільнення тимчасово окупованих регіонів України ускладнюється змінами у світогляді деяких українців. Про це він розповів виданню "Главред".

Повідомляється, що Мухарський не бачить на даний момент перспектив повернення окупованих територій, так як "інформаційна окупація" в "ЛНР" і "ДНР" набагато сильніше, ніж пропаганда українських цінностей.

"Я насправді поки не бачу якихось позитивних моментів і перспектив у тому, щоб Донецьк і Луганськ повернути, тому що сталися ментальні зрушення в структурі українського населення, і на певних територіях "совок" переміг Україну. "Совок" — як агресивна, консервативна і моральна традиція імперії. Видалити з голів — основне завдання", ― вважає Мухарський.

На його думку, українська влада повинна переважну більшість ресурсів спрямувати на українізацію непідконтрольних регіонів, а не на армію.

"Потрібна українізація, щоб люди почували себе в українському полі, щоб звучала українська мова, українська пісня", — пояснив Антін Мухарський.

За його словами, принцип "спочатку промивка мізків, потім — танки" Росією відпрацьований добре. Саме він і повинен стати "шляхом назад".

"І він діє. Дзеркально слід діяти і Україні. Тобто спочатку потрібно українізувати людей, давати їм надію і можливості розкрити себе, роботу, нарешті, давати якусь соціалку — над цим теж треба працювати. А вже потім, заручившись підтримкою цього населення, можна буде потроху звільняти території", — розповів співак в чаті з виданням.

Нагадаємо, що відома українська актриса і телеведуча, автор соціального проекту "Територія позитиву" Сніжана Єгорова, колишня дружина Антіна Мухарського, звернулася до президента України за захистом і проханням звернути увагу на те, що відбувається на українському телебаченні.

Відео: video.rbc.ua