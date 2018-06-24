Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Спочатку промивка мізків, потім — танки ": Мухарський розповів, як потрібно повертати Україну

STYLERLIFE        24.06.2018 - 15:00
Фото: Антін Мухарський (facebook.com/AntinMykharskyi)
Фото: Антін Мухарський (facebook.com/AntinMykharskyi)

Український телеведучий сказав, що наголос необхідно робити на українізацію Донбасу

Телеведучий Антін Мухарський вважає, що звільнення тимчасово окупованих регіонів України ускладнюється змінами у світогляді деяких українців. Про це він розповів виданню "Главред".

Повідомляється, що Мухарський не бачить на даний момент перспектив повернення окупованих територій, так як "інформаційна окупація" в "ЛНР" і "ДНР" набагато сильніше, ніж пропаганда українських цінностей.

"Я насправді поки не бачу якихось позитивних моментів і перспектив у тому, щоб Донецьк і Луганськ повернути, тому що сталися ментальні зрушення в структурі українського населення, і на певних територіях "совок" переміг Україну. "Совок" — як агресивна, консервативна і моральна традиція імперії. Видалити з голів — основне завдання", ― вважає Мухарський.

На його думку, українська влада повинна переважну більшість ресурсів спрямувати на українізацію непідконтрольних регіонів, а не на армію.

"Потрібна українізація, щоб люди почували себе в українському полі, щоб звучала українська мова, українська пісня", — пояснив Антін Мухарський.

За його словами, принцип "спочатку промивка мізків, потім — танки" Росією відпрацьований добре. Саме він і повинен стати "шляхом назад".

"І він діє. Дзеркально слід діяти і Україні. Тобто спочатку потрібно українізувати людей, давати їм надію і можливості розкрити себе, роботу, нарешті, давати якусь соціалку — над цим теж треба працювати. А вже потім, заручившись підтримкою цього населення, можна буде потроху звільняти території", — розповів співак в чаті з виданням.

Нагадаємо, що відома українська актриса і телеведуча, автор соціального проекту "Територія позитиву" Сніжана Єгорова, колишня дружина Антіна Мухарського, звернулася до президента України за захистом і проханням звернути увагу на те, що відбувається на українському телебаченні.

Відео: video.rbc.ua

"Цю дівчинку вб'є снаряд": Казанський розповів про вербування дітей у "ДНР" "Чиновники не розуміють важливості": Мухарський розповів, як Україні зберегти свою державність
Теги: ДНР, Антон Мухарский
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся