"Они станут никем": известный музыкант рассказал, почему на Донбассе воюют россияне

По его словам, они считают, что не зря живут

Россияне пошли воевать на Донбасс ради утверждения собственной значимости. Такое мнение в интервью "Медузе" выразил певец из РФ Дельфин (Андрей Лысиков).

"Это такой феномен — утверждения собственной значимости за счет владения оружием. Люди считают, что если они это оружие сдадут, они станут никем. И поэтому они будут продолжать растягивать это удовольствие: когда я при деле, в окопе, стреляю — вроде как не зря живу. Найти адекватную замену этому очень сложно; стрелять — самый простой выбор", - сказал он.

Артист отметил, что российское государство целенаправленно готовит население к войне.

"Если государство так ставит акценты, что тот, кто воюет, — герой, а, условно говоря, поэты или там хирурги — не такие герои… Это же все можно регулировать, выстраивать, смещать акценты. Я вообще сегодня подумал, что армия как таковая должна быть отделена от государства — как церковь. Чтобы светская жизнь не была с этим никак связана. Потому что сейчас по городу развешаны рекламные билборды "Юнармии" с изображением детей, а по телевизору предлагают выбрать название поинтереснее для наших новых ядерных ракет. Почти каждый день доносятся новости о том, какие мы крутые вояки и всех победили. И все в таком духе. Нас, очевидно, готовят к войне", - добавил Дельфин.

Кстати, политолог указал на фатальные ошибки Кремля.

По его словам, авторитет и легитимность путинского режима большей частью основаны на конфронтации с Западом.

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