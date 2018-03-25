"И бросить жалко, и нести тяжело": политолог указал на фатальные ошибки Кремля

По его словам, Путин стратегически увяз в поражениях

Российский политолог и журналист Константин Эггерт отметил, что президент РФ Владимир Путин потерпел поражение в попытке захватить Донбасс. Об этом передает inopressa.ru со ссылкой на интервью Эггерта французской газете Liberation

По его словам, авторитет и легитимность путинского режима большей частью основаны на конфронтации с Западом.

"Думаю, что мы стоим на пороге новой волны конфронтации, и у Путина есть серьезные шансы на успех. Он видит, что западные элиты расколоты, поглощены своими делами", - говорит политолог.

Константин считает, что тактически Путин добился определенного числа побед, однако стратегически увяз в поражениях.

"Оглянувшись назад и оставив в стороне Крым, что мы имеем в Донбассе? Остатки неудавшейся попытки захвата Восточной Украины. Эти территории стали для Кремля как чемодан без ручки: и бросить жалко, и нести тяжело. Вмешательство в американские выборы? Огромная ошибка, доказавшая нам, что в Кремле никто не понимает, как функционируют западные политические системы в целом и американская в частности. Результат: Трамп не имеет никакого влияния на решения в отношении России - их принимают Конгресс и генералы, которых никак не назовешь русофилами", - указал эксперт.

Журналист обратил внимание, что Путин и его окружение близки к пенсионному возрасту. Разрыв между ними и молодой Россией будет лишь возрастать. По словам Эггерта, предстоящие шесть лет должны стать годами внутреннего политического кризиса, а вопрос о преемнике будет беспокоить большую часть политической элиты.

"Я не исключаю досрочного ухода Путина с поста президента, когда никто не будет этого ожидать. Он скажет, к примеру: "Мне 70 лет, возраст выхода на пенсию для чиновников, так что я ухожу, оставляя страну в надежных руках того-то и того-то". Его преемником может стать либо бывший агент КГБ, как он сам, понятный и достойный доверия. Либо Путин рискнет и назначит кого-то совершенного иного. Однако он не уйдет из власти до тех пор, пока не заручится гарантией безопасности для себя лично и для своего ближнего круга и пока не обеспечит себе место для продолжения контроля над политическим процессом", - считает Константин Эггерт.

Напомним, что журнал TIME опубликовал обложку свежего номера, на которой изображен президент РФ Владимир Путин с короной на голове.