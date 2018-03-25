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"Почему Россия продолжает тонуть": журнал TIME поместил на обложку коронованного Путина (фото)

STYLERКурьезы        25.03.2018 - 09:55
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Стоит отметить, что такую обложку получили не все версии журнала

Журнал TIME опубликовал обложку свежего номера, на которой изображен президент РФ Владимир Путин с короной на голове. Пример обложки размещен на сайте журнала.

На голове у него красуется сдвинута на бок Большая императорская корона, которой венчались на царство все российские монархи, а рядом написано "Rising Tsar" (Восхождение царя).

На обложку TIME с Путиным вынесены два материала. Статья бывшего главного редактора Дождя Михаила Зыгаря под заголовком "Как Владимир Путин планирует оставаться на вершине" и колонка Иена Бреммера под названием "Почему Россия продолжает тонуть".

Обложка журнала TIME (time.com/magazine/europe)

Стоит отметить, что такую обложку получили не все версии журнала.

У TIME есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

На американской версии издания размещено фото подростков, которые протестуют против насилия со стрельбой в школах.

18 марта Путина переизбрали на второй шестилетний президентский срок. Он получил 76,69% голосов избирателей.

Напомним, что Гарри Каспаров спрогнозировал судьбу путинского режима.

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Теги: Владимир Путин, карикатура, Time
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