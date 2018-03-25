"Почему Россия продолжает тонуть": журнал TIME поместил на обложку коронованного Путина (фото)

Стоит отметить, что такую обложку получили не все версии журнала

Журнал TIME опубликовал обложку свежего номера, на которой изображен президент РФ Владимир Путин с короной на голове. Пример обложки размещен на сайте журнала.

На голове у него красуется сдвинута на бок Большая императорская корона, которой венчались на царство все российские монархи, а рядом написано "Rising Tsar" (Восхождение царя).

На обложку TIME с Путиным вынесены два материала. Статья бывшего главного редактора Дождя Михаила Зыгаря под заголовком "Как Владимир Путин планирует оставаться на вершине" и колонка Иена Бреммера под названием "Почему Россия продолжает тонуть".

Обложка журнала TIME (time.com/magazine/europe)

Стоит отметить, что такую обложку получили не все версии журнала.

У TIME есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

На американской версии издания размещено фото подростков, которые протестуют против насилия со стрельбой в школах.

18 марта Путина переизбрали на второй шестилетний президентский срок. Он получил 76,69% голосов избирателей.

Напомним, что Гарри Каспаров спрогнозировал судьбу путинского режима.