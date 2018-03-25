"Чому Росія продовжує тонути": журнал TIME помістив на обкладинку коронованого Путіна (фото)

Варто відзначити, що таку обкладинку отримали не всі версії журналу

Журнал TIME опублікував обкладинку свіжого номера, на якій зображений президент РФ Володимир Путін з короною на голові. Приклад обкладинки розміщено на сайті журналу.

На голові у нього красується зрушена на бік Велика імператорська корона, якій вінчалися на царство всі російські монархи, а поруч написано "Rising Tsar" (Сходження царя).

На обкладинку TIME з Путіним винесені два матеріалу. Стаття колишнього головного редактора Дощу Михайла Зигаря під заголовком "Як Володимир Путін планує залишатися на вершині" і колонка Ієна Бреммера під назвою "Чому Росія продовжує тонути".

Обкладинка журналу TIME (time.com/magazine/europe)

Варто відзначити, що таку обкладинку отримали не всі версії журналу.

У TIME є чотири версії: американська, версії для Європи, для Близького Сходу і Африки, а також для країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

На американській версії видання розміщено фото підлітків, які протестують проти насильства зі стріляниною в школах.

18 березня Путіна переобрали на другий шестирічний президентський термін. Він отримав 76,69% голосів виборців.

Нагадаємо, що Гаррі Каспаров спрогнозував долю путінського режиму.