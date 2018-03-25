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"Чому Росія продовжує тонути": журнал TIME помістив на обкладинку коронованого Путіна (фото)

STYLERКурйози        25.03.2018 - 09:55
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Варто відзначити, що таку обкладинку отримали не всі версії журналу

Журнал TIME опублікував обкладинку свіжого номера, на якій зображений президент РФ Володимир Путін з короною на голові. Приклад обкладинки розміщено на сайті журналу.

На голові у нього красується зрушена на бік Велика імператорська корона, якій вінчалися на царство всі російські монархи, а поруч написано "Rising Tsar" (Сходження царя).

На обкладинку TIME з Путіним винесені два матеріалу. Стаття колишнього головного редактора Дощу Михайла Зигаря під заголовком "Як Володимир Путін планує залишатися на вершині" і колонка Ієна Бреммера під назвою "Чому Росія продовжує тонути".

Обкладинка журналу TIME (time.com/magazine/europe)

Варто відзначити, що таку обкладинку отримали не всі версії журналу.

У TIME є чотири версії: американська, версії для Європи, для Близького Сходу і Африки, а також для країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

На американській версії видання розміщено фото підлітків, які протестують проти насильства зі стріляниною в школах.

18 березня Путіна переобрали на другий шестирічний президентський термін. Він отримав 76,69% голосів виборців.

Нагадаємо, що Гаррі Каспаров спрогнозував долю путінського режиму.

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Теги: Владимир Путин, карикатура, Time
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