"Фашистское болото": Гарри Каспаров спрогнозировал судьбу путинского режима

Пользователи соцсети в комментариях делились своими мыслями по этому поводу

Российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал, какая судьба ждет Россию и путинский режим. Об этом Каспаров написал на своей странице в Facebook.

По его словам, на протяжении всех лет путинского правления диктатура шаг за шагом укреплялась, и на сегодняшний день внутри России пока не видно предпосылок крушения режима.

Фото: Гарри Каспаров (facebook.com/pg/KasparovHome)

"В превращении подполковника КГБ - мечтавшего, по его собственным словам, о карьере олигарха, но неожиданным поворотом судьбы вознесенного на самую вершину власти - в безумного диктатора, способного спалить весь мир в огне ядерного апокалипсиса, есть немалый вклад и отечественных властителей дум, интеллигентских чистоплюев, много лет, ради собственного комфорта и благополучия, постоянно находивших оправдания постепенного сползания России в фашистское болото", - говорит оппозиционер и шахматист.

Каспаров считает, что еще 10 лет назад у россиян были шансы изменить негативный тренд развития страны. Гарри винит во всем российскую "либеральную интеллигенцию".

"Каждый год либеральная интеллигенция, пугая нас угрозой фашизма и революциями, брезгливо отмахивалась от попыток организации сопротивления набиравшей обороты путинской диктатуре", - отметил он.

Скриншот поста (facebook.com/pg/KasparovHome)

Пользователи соцсети в комментариях делились своими мыслями по этому поводу.

Скриншот комментариев (facebook.com/pg/KasparovHome)

Напомним, что в российском супермаркете покупатели подрались из-за акционных чашек.