"Фашистське болото": Гаррі Каспаров спрогнозував долю путінського режиму

Користувачі соцмережі в коментарях ділилися своїми думками з цього приводу

Російський опозиційний політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров розповів, яка доля чекає Росію і путінський режим. Про це Каспаров написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, протягом усіх років путінського правління диктатура крок за кроком зміцнювалася, і на сьогоднішній день усередині Росії поки не бачимо передумов краху режиму.

Фото: Гаррі Каспаров (facebook.com/pg/KasparovHome)

"У перетворенні підполковника КДБ - мріяв, за його власними словами, про кар'єру олігарха, але несподіваним поворотом долі піднесеного на саму вершину влади - в божевільного диктатора, здатного спалити весь світ у вогні ядерного апокаліпсису, є чималий внесок і вітчизняних володарів дум, інтелігентських чистоплюїв, багато років, заради власного комфорту і благополуччя, постійно знаходили виправдання поступового сповзання Росії в фашистське болото", - каже опозиціонер і шахіст

Каспаров вважає, що ще 10 років тому у росіян були шанси змінити негативний тренд розвитку країни. Гаррі винить у всьому російську ліберальну інтелігенцію".

"Кожен рік ліберальна інтелігенція, лякаючи нас загрозою фашизму і революціями, гидливо відмахувалася від спроб організації опору набирала обертів путінської диктатури", - зазначив він.

Скріншот поста (facebook.com/pg/KasparovHome)

Користувачі соцмережі в коментарях ділилися своїми думками з цього приводу.

Скріншот коментарів (facebook.com/pg/KasparovHome)

Нагадаємо, що в російському супермаркеті покупці побилися через акційних чашок.