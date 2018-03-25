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"І кинути шкода, і нести важко": політолог вказав на фатальні помилки Кремля

STYLERLIFE        25.03.2018 - 14:05
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

За його словами, Путін стратегічно загруз в поразках

Російський політолог і журналіст Костянтин Еггерт зазначив, що президент РФ Володимир Путін зазнав поразки у спробі захопити Донбас. Про це передає inopressa.ru з посиланням на інтерв'ю Еггерта французькій газеті Liberation

За його словами, авторитет і легітимність путінського режиму здебільшого засновані на конфронтації з Заходом.

"Думаю, що ми стоїмо на порозі нової хвилі конфронтації, і у Путіна є серйозні шанси на успіх. Він бачить, що західні еліти розколоті, поглинені своїми справами", - говорить політолог.

Костянтин вважає, що тактично Путін домігся певного числа перемог, проте стратегічно загруз в поразках.

"Озирнувшись назад і залишивши в стороні Крим, що ми маємо в Донбасі? Залишки невдалої спроби захоплення Східної України. Ці території стали для Кремля як валіза без ручки: і кинути шкода, і нести важко. Втручання в американські вибори? Величезна помилка, що довела нам, що в Кремлі ніхто не розуміє, як функціонують західні політичні системи в цілому і американська зокрема. Результат: Трамп не має ніякого впливу на рішення стосовно Росії - їх приймають Конгрес і генерали, яких ніяк не назвеш русофілами", - зазначив експерт.

Журналіст звернув увагу, що Путін і його оточення близькі до пенсійного віку. Розрив між ними і молодий Росією буде лише зростати. За словами Еггерт, майбутні шість років повинні стати роками внутрішньої політичної кризи, а питання про наступника буде турбувати більшу частину політичної еліти.

"Я не виключаю дострокового відходу Путіна з поста президента, коли ніхто не буде цього чекати. Він скаже, наприклад: "Мені 70 років, вік виходу на пенсію для чиновників, так що я йду, залишаючи країну в надійних руках того-то і того-то". Його наступником може стати колишній агент КДБ, як він сам, зрозумілий і гідний довіри. Або Путін ризикне і призначить когось досконалого іншого. Однак він не піде з влади до тих пір, поки не заручитися гарантією безпеки для себе особисто і для свого ближнього кола і поки не забезпечить собі місце для продовження контролю над політичним процесом", - вважає Костянтин Еггерт.

Нагадаємо, що журнал TIME опублікував обкладинку свіжого номера, на якій зображений президент РФ Володимир Путін з короною на голові.

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Теги: Владимир Путин, кремль, Россия, Донбасс
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