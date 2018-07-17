ONUKA, Monatik и другие известные украинцы приняли участие в съемке "Звездной азбуки"

Украинцы приняли участие в съемке "Звездной азбуки"

Активисты хотят, чтобы "Звездная азбука" появилась в каждой школе

33 участника, 33 буквы, 28 часов съемки проекта "Звездная азбука". И это только один из 10 проектов, которые общественная организация "Відчуй" реализовывает в рамках инициативы "Коли тиша заговорила". Ее цель - привлечь внимание к теме потери слуха и адаптации неслышащих людей. По статистике, каждый девятый житель страны теряет слух и часто не догадывается об этом. На жестовом языке говорят более 250 тыс. украинцев, но в школах его не учат даже на базовом уровне. Поэтому четверть миллиона людей живут в своем замкнутом мире и никак не взаимодействуют с теми, кто слышит.

Основатели "Відчуй" верят, что однажды ситуация изменится. Что каждый будет знать, как сказать на жестовом языке "привет" или "спасибо", а каждый, кто теряет слух, сможет найти понимание и поддержку. Первый шаг можно сделать уже сейчас - записаться на курс vumonline.ua и выучить азбуку жестового языка, как это сделали украинские звезды.

"Мы хотим, чтобы "Звездная азбука" появилась в каждой школе. И тогда ребенок, который собирается потролить одноклассника со слуховым аппаратом, возможно, задумается. Мы хотим изменить отношение общества к неслышащим. Чтобы люди не стеснялись того, что с ними происходит, и по примеру других находили выход из сложной жизненной ситуации. Когда-то мне это удалось. И, возможно, мой пример поможет другим", - говорит основатель общественной организации "Відчуй".

Участники проекта "Звездная азбука" делали свой первый шаг в изучении жестового языка на съемочной площадке, но многим тема потери слуха была знакома уже давно.

"Моя бабушка родилась неслышащей, а дедушка потерял слух уже взрослым, поэтому тема мне близка. Я всегда хотел поучаствовать в подобном проекте. К слову, уже есть видеоинтерпретация моей композиции "Кружит" на жестовом языке", - отметил певец Дмитрий Монатик.

Украинцы приняли участие в съемке "Звездной азбуки"

Глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская считает, что все люди на земле должны получать равные возможности, внимание и уважение.

"Жестовый язык - один из самых распространенных в мире. Английский, немецкий, французский мы учим, а этот язык - нет. Это неправильно", - добавила она.

Солист проекта Pianoбой Дмитрий Шуров отметил, что "глухота - это не только медицинский диагноз".

"Есть много физически здоровых людей, которые не хотят слышать окружающих, не хотят взаимодействовать с ними", - сказал музыкант.

Украинцы приняли участие в съемке "Звездной азбуки"

"Я около получаса почти ничего не слышу после концертов, на которых нереальная громкость ушных мониторов, и по три раза все переспрашиваю. Это полностью меняет реальность", - рассказала фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко.

Кроме звездного проекта, уже в этом году появятся комикс для детей, образовательные материалы, видеопроект, социальные эксперименты при участии лидеров мнения. Также сегодня проходят сборы в ежегодном палаточном лагере, который ОО "Відчуй" устраивает уже пятый год подряд.

Выставка фотопроекта состоится в одной из киевских галерей. Кроме того, фотографии станут основой образовательных плакатов и материалов, рекламной кампании по популяризации жестового языка, благотворительного календаря и тому подобное.

Украинцы приняли участие в съемке "Звездной азбуки"

Добавим, что "Відчуй" - общественная организация, которая с 2011 года системно занимается помощью и социальной адаптацией людей с нарушениями слуха. За семь лет деятельности организация реализовала более 15 всеукраинских проектов. Среди них: уникальный для Украины инклюзивный лагерь, направленный на социализацию детей с нарушениями слуха, создание креативного пространства "ТАМ" и музыкального класса "Биг Бах" для неслышащих, цикл уроков про инклюзию для школьников, бесплатные онлайн-курсы жестового языка широкой общественности. Узнать больше о проектах можно по ссылке.

Напомним, ранее россиянин перевел хит группы "СКАЙ" на язык жестов.