"Аж мурашки по коже": россиянин перевел хит группы "СКАЙ" на язык жестов (видео)

Фото: Олег Собчук (instagram.com/skaiband)

Видеоролик опубликован на YouTube

Хит известной украинской группы "СКАЙ" "Тебе це може вбити" был переведен на язык жестов россиянином Данилом Захаровым. Ролик он опубликовал на своем YouTube-канале.

"Сегодня я хочу поделиться с вами своим новым творческим порывом. Новый клип на жестовом языке, идею которого я вынашивал несколько месяцев", - написал он в описании под видео.

Видео: СКАЙ - Тебе це може вбити (youtube.com/Danila Zakharov)

Также парень добавил: "Этот клип случился не благодаря, а вопреки. Изначально я хотел просто записать себя на мобильный телефон и выложить, как делают большинство ребят исполняющих жесты. Они набирают сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков. Потому что важна идея, важен контент, важна эмоция! Остальное тебе простят. Я же поставил себе другую задачу: попробовать сделать то, что никогда не делал, попробовать бросить себе вызов во всех сферах".

Данило рассказал, что не знает жесты идеально, что ничего не понимает в сценарном деле и режиссуре. Он не оператор и не актер. "Этот клип – моя попытка показать, что не обязательно обладать всеми навыками, чтобы сделать что-то", - добавил парень

Он поделился также, что одной из сложностей было плохое знание украинского языка, на котором исполняется песня. "Поэтому мне требовалась немножко вытренировать свою артикуляцию", - поделился Данило.

"И если вы думаете, что процесс съемки прошел, как по маслу, то это - еще одно заблуждение. Было столько косяков, что порой я вспоминал картинку “ожидание vs реальность” и думал, что мы зафакапим весь проект. Вместо запланированных 2 часов съемок, мы снимали 4 часа. Уже в самом конце села камера и несколько кадров мы снимали на телефон! Но все же, несмотря на потраченные усилия — оно того стоило. Каждый из нас получил огромное количество впечатлений, опыта и эмоций", - рассказал парень.

Пользователи оценили творение Данила.

"Клево! Молодец!", "Очень найс! Сильно и душевно", "Очень красиво поет парень", "Очень классно - и идея и исполнение", "Шикарная работа, Данило! Респект!", "Это невероятно круто! Аж мурашки по коже. Изнутри пробило", - прокомментировали ролик пользователи.

Скриншоты комментариев (youtube.com/Danila Zakharov)

Напомним, популярные украинские артисты MONATIK и Надя Дорофеева представили совместный трек. Композиция получила название "Глубоко...".

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Бумбокс & The Gitas презентовали новый клип