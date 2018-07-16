"Аж мурашки по шкірі": росіянин перевів хіт групи "СКАЙ" на мову жестів (відео)

Фото: Олег Собчук (instagram.com/skaiband)

Відеоролик опублікований на YouTube

Хіт відомої української групи "СКАЙ "Тебе це може вбити" був переведений на мову жестів росіянином Данилом Захаровим. Ролик він опублікував на своєму YouTube-каналі.

"Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм новим творчим поривом. Новий кліп жестовою мовою, ідею якого я виношував кілька місяців", - написав він в описі під відео.

Відео: СКАЙ - Тебе це може вбити (youtube.com/Danila Zakharov)

Також хлопець додав: "Цей кліп трапився не завдяки, а всупереч. Спочатку я хотів просто записати себе на мобільний телефон і викласти, як роблять більшість хлопців, які виконують жести. Вони набирають сотні тисяч переглядів і десятки тисяч лайків. Тому що важлива ідея, важливий контент, важлива емоція! Решту тобі пробачать. Я ж поставив собі інше завдання: спробувати зробити те, що ніколи не робив, спробувати кинути собі виклик у всіх сферах".

Данило розповів, що не знає жести ідеально, що нічого не розуміє в сценарній справі та режисурі. Він не оператор і не актор. "Цей кліп – моя спроба показати, що не обов'язково володіти всіма навичками, щоб зробити щось", - додав хлопець

Він поділився також, що одним з труднощів було погане знання української мови, якою виконується пісня. "Тому мені потрібно було трошки витренувати свою артикуляцію", - поділився Данило.

"І якщо ви думаєте, що процес зйомки пройшов, як по маслу, то це - ще одна помилка. Було стільки косяків, що часом я згадував картинку "очікування vs реальність" і думав, що ми зафакапим весь проект. Замість запланованих 2 годин зйомок, ми знімали 4 години. Вже в самому кінці розрядилася камера і кілька кадрів ми знімали на телефон! Але все ж, незважаючи на витрачені зусилля — воно того варте. Кожен з нас отримав величезну кількість вражень, досвіду та емоцій", - розповів хлопець.

Користувачі оцінили творіння Данила.

"Кльово! Молодець!", "Дуже найс! Сильно і душевно", "Дуже гарно співає хлопець", "Дуже класно - і ідея і виконання", "Шикарна робота, Данило! Респект!", "Це неймовірно круто! Аж мурашки по шкірі. Зсередини пробило", - прокоментували ролик користувачі.

Скріншоти коментарів (youtube.com/Danila Zakharov)

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