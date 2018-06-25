Опальная Лобода после родов вдвое подняла размер гонорара

После рождения дочери Лобода сразу возвратилась к активной деятельности

Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая выступает в России, после рождения дочери в два раза подняла гонорар за выступления. Об этом передает starhit.ru.

"Заказать частный концерт Светланы стоит 50 тысяч евро. Дорога, проживание, трансфер для команды из 12 человек ложатся также на принимающую сторону. Плюс суточные в размере 200 евро", - рассказала Нателла Крапивина, продюсер певицы.

Сообщается, что в прошлом году выступление Лободы стоило дешевле – 25 тысяч евро.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com_lobodaofficial)

"Ничего удивительного в росте вознаграждения нет. Так поступают многие – Брежнева, Гагарина... Ведь теперь им есть, от чего отказываться, – это время, которое можно провести с ребенком. У Лободы вообще отдельная история, летать на заказы ей придется из Америки. Предложений Светлане поступает уйма! И такой ход – некий фильтр, чтобы иметь возможность дольше находиться с дочками", - говорит организатор звездных концертов Евгений.

Отметим, что после рождения дочери Лобода сразу возвратилась к активной деятельности и спустя две недели после родов полетела в Москву на церемонию вручения премии МУЗ-ТВ.

Ранее сообщалось, что продюсер опальной Светланы Лободы Нателла Крапивина рассказала, почему певица не выступает в Украине.

Светлана Лобода: наша или не наша